Sixto y Gloria revelan el secreto que los ha mantenido unidos durante casi 70 años

En tiempos donde las relaciones parecen frágiles y efímeras, la historia de Sixto Ricardo González y Gloria Estela Hernández se levanta como un testimonio de amor, paciencia y unión familiar. Con 59 años de casados y 8 de noviazgo, esta pareja ha compartido 67 años juntos, toda una vida marcada por la docencia, la fe y la familia.

“De casados, 59”, responde don Sixto con orgullo, mientras Gloria sonríe a su lado. Ambos recuerdan que se conocieron en Bonao, siendo vecinos, y desde el primer día supieron que querían compartir la vida. Ocho años de amores precedieron a un matrimonio que hoy es ejemplo de resistencia y ternura.

Ricardo y Gloria

La pareja crió a seis hijos,cuatro varones y dos hembras y hoy disfruta de 17 nietos y hasta un tataranieto. “Eso es para adelante que va”, dice Ricardo entre risas, celebrando la continuidad de su legado. La familia, aseguran, ha sido siempre el pilar de todo.

Recuerdos de Gloria y RicardoChaimy Soriano

“Tratar de comprenderse, de entenderse y no creerse uno más que el otro. Llevar las cosas de tal manera que todo funcione bien, que la familia no se de barato. Eso es lo grande”, reflexiona González , convencido de que la clave de su unión ha sido la comunicación y el respeto mutuo.

Recuerdos de Ricardo y Gloria luego de 67 añosChaimy Soriano

Durante años, Sixto impartió clases en la escuela pública y también en la iglesia como catequista. “Mi entretenimiento ha sido siempre dar clase”, afirma, mientras Gloria recuerda con gratitud el esfuerzo compartido para mantener la familia unida, incluso cuando él pasó 17 años trabajando en Estados Unidos.

Lejos de fracturarse, la familia se fortaleció. “Cuando vino de retirada ya estaban todos los hijos casados, con sus esposas, y todavía conservan esa unión. Gracias a Dios cada día porque es una familia bien unida en todo”, dice Gloria, con emoción en la voz.

La pareja organiza reuniones familiares cada mes o cada dos meses, donde hijos y nietos se reúnen para compartir. “Eso es lo mejor siempre, que se comuniquen, que se ayuden unos a otros”, explican, convencidos de que la unión es la herencia más valiosa que pueden dejar.

Al reflexionar sobre las nuevas generaciones, Ricardo y Gloria ofrecen un consejo: “Que traten de comprenderse, de sobrellevar las cosas de tal manera que puedan dar buen ejemplo a los hijos. Porque cuando los papás pelean delante de ellos, los hijos aprenden ese mal ejemplo”.

Hoy, a las puertas de celebrar 67 años juntos, Ricardo y Gloria se miran con complicidad.

“Cada día estamos mejor”, aseguran, demostrando que el amor verdadero no se mide en promesas fugaces, sino en décadas de respeto, paciencia y ternura compartida.