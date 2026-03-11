Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Newsletter
Guardianes de la verdad Vivir

Moda

Santo Domingo será escenario de “La Serie 2026”, una plataforma que impulsa la moda del Caribe

Cada edición reunirá a una marca internacional y una marca local, creando alianzas que permitan abrir nuevas oportunidades comerciales y fortalecer la industria de la moda en América Latina.

Moda

ModaFuente externa

Melissa Correa
Publicado por
Melissa Correa

Creado:

Actualizado:

Santo Domingo se prepara para convertirse en el epicentro de la moda con el lanzamiento de La Serie 2026.

El proyecto busca posicionar a la capital dominicana como un hub de moda y lifestyle del Caribe, mediante una serie de colaboraciones entre marcas internacionales y marcas dominicanas.

Cada edición reunirá a una marca internacional y una marca local, creando alianzas que permitan abrir nuevas oportunidades comerciales y fortalecer la industria de la moda en América Latina.

En esta primera etapa participarán diseñadores y marcas de países como Perú, México, Brasil, Bolivia y Venezuela, lo que promete convertir la iniciativa en un punto de encuentro para el talento creativo de la región.

Fechas confirmadas 2026:

Los organizadores confirmaron que La Serie 2026 se desarrollará en cinco fechas durante el año:

• 15–16 de abril

• 20–21 de mayo

• 16–17 de septiembre

• 28–29 de octubre

• 19–20 de noviembre

Previo a estos eventos, se realizará una rueda de prensa el 11 de marzo de 2026 a las 11:30 de la mañana en la tienda Indómita, ubicada en el sector Piantini, donde se ofrecerán más detalles sobre esta propuesta que busca proyectar la moda dominicana hacia nuevos mercados internacionales. 

Más sobre el proyecto

La Serie 20026 es una iniciativa que surge de la alianza estratégica entre FashionLab.Do y la tienda Indómita, reconocida por su curaduría de diseñadores locales y su conexión con el consumidor premium de moda.

Sobre el autor
Melissa Correa

Melissa Correa

Licenciada en ComunicaciónSocial y Community Manager, con maestría en Docencia y Gestión Universitaria. Nominada al Premio Nacional de Periodismo Digital 2023. Su dedicación y presencia en múltiples plataformas la han convertido en una figura reconocida en el ámbito periodístico dominicano.

tracking