Santo Domingo será escenario de “La Serie 2026”, una plataforma que impulsa la moda del Caribe

Santo Domingo se prepara para convertirse en el epicentro de la moda con el lanzamiento de La Serie 2026.

El proyecto busca posicionar a la capital dominicana como un hub de moda y lifestyle del Caribe, mediante una serie de colaboraciones entre marcas internacionales y marcas dominicanas.

Cada edición reunirá a una marca internacional y una marca local, creando alianzas que permitan abrir nuevas oportunidades comerciales y fortalecer la industria de la moda en América Latina.

En esta primera etapa participarán diseñadores y marcas de países como Perú, México, Brasil, Bolivia y Venezuela, lo que promete convertir la iniciativa en un punto de encuentro para el talento creativo de la región.

Fechas confirmadas 2026:

Los organizadores confirmaron que La Serie 2026 se desarrollará en cinco fechas durante el año:

• 15–16 de abril

• 20–21 de mayo

• 16–17 de septiembre

• 28–29 de octubre

• 19–20 de noviembre

Previo a estos eventos, se realizará una rueda de prensa el 11 de marzo de 2026 a las 11:30 de la mañana en la tienda Indómita, ubicada en el sector Piantini, donde se ofrecerán más detalles sobre esta propuesta que busca proyectar la moda dominicana hacia nuevos mercados internacionales.

Más sobre el proyecto

La Serie 20026 es una iniciativa que surge de la alianza estratégica entre FashionLab.Do y la tienda Indómita, reconocida por su curaduría de diseñadores locales y su conexión con el consumidor premium de moda.