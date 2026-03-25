Senado NY reconoce a Tu Casa RD y a Wester Hernández por su trayectoria y aportes

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Nueva York, Estados Unidos. – En un emotivo y significativo acto, el Senado del Estado de Nueva York, a través del honorable senador Luis Sepúlveda, otorgó un importante reconocimiento al Lic. Wester Hernández y a la empresa Tu Casa RD, destacando su extraordinaria trayectoria y su valioso impacto en la comunidad dominicana en el exterior.

Este reconocimiento resalta el compromiso, la dedicación y la excelencia con la que el Lic. Wester Hernández, junto a su equipo en Tu Casa RD, ha trabajado durante años para transformar la vida de miles de dominicanos, facilitando el acceso a inversiones inmobiliarias seguras, confiables y de alto valor en la República Dominicana.

De manera especial, el Senado valoró el impacto de Tu Casa RD en la diáspora dominicana radicada en los Estados Unidos, y muy particularmente en la ciudad de Nueva York, donde la empresa se ha convertido en un referente de confianza para quienes desean adquirir una propiedad en su tierra natal, ya sea como inversión o para el bienestar de sus familias.

Este reconocimiento también destaca el papel fundamental que ha desempeñado Tu Casa RD en el fortalecimiento del vínculo entre los dominicanos en el extranjero y la República Dominicana, impulsando el desarrollo económico y promoviendo oportunidades reales de crecimiento patrimonial para la comunidad.

Al recibir esta distinción, el Lic. Wester Hernández expresó:

“Este reconocimiento lo recibo con humildad y gratitud, en nombre de todo el equipo de Tu Casa RD y de cada dominicano que ha confiado en nosotros. Nuestro compromiso es seguir trabajando con transparencia, amor y fe, poniendo siempre a Dios en el centro de cada paso que damos, para continuar impactando vidas y construyendo sueños.”

Tu Casa RD, reconocida como “La Inmobiliaria de la República Dominicana”, continúa consolidándose como una marca país, llevando oportunidades de inversión a dominicanos dentro y fuera del territorio nacional, y posicionándose como líder en el sector inmobiliario turístico y residencial.

Sobre Tu Casa RD

Tu Casa RD es una empresa inmobiliaria líder en la República Dominicana, con presencia nacional e internacional, especializada en la comercialización de proyectos turísticos y residenciales. Con una sólida trayectoria, innovación constante y un firme compromiso con sus clientes, ha logrado ayudar a miles de dominicanos a cumplir el sueño de adquirir su propiedad.