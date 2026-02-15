Origen del "blanqueo"
No siempre significó lo que crees: la verdadera historia detrás de “lavar dinero”
Hoy, el lavado de dinero es considerado un delito grave en la mayoría de las jurisdicciones y está estrechamente vinculado al crimen organizado y la economía sumergida.
El término “lavar dinero” no siempre significó lo que hoy creemos. Su origen se remonta a prácticas antiguas de comerciantes chinos hace más de 2,000 años, quienes buscaban ocultar sus ganancias para evadir prohibiciones comerciales regionales. Con el paso del tiempo, esta estrategia se adaptó y prosperó en distintos contextos históricos.
Durante la era de la Prohibición en Estados Unidos (1920-1933), el crimen organizado, encabezado por figuras como Al Capone, utilizó negocios aparentemente legítimos como lavanderías y restaurantes, para “blanquear” las ganancias obtenidas de la venta ilegal de alcohol.
Esta práctica dio forma al concepto moderno de “lavado de dinero”, entendido como el proceso de ocultar ingresos ilícitos y reinsertarlos en la economía formal para aparentar un origen legal.
