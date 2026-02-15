Los lugares más peligrosos del planeta: dónde están y por qué son considerados extremos

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El planeta alberga paisajes fascinantes, pero también rincones extremos donde la vida humana enfrenta riesgos constantes. Desde islas infestadas de serpientes hasta desiertos volcánicos, estos lugares son considerados los más peligrosos del mundo.

El portal especializado Media Fantasies los menciona en la siguiente lista:

Isla de las Serpientes (Brasil)

Ubicada frente a la costa de São Paulo, la Ilha da Queimada Grande es hogar de la Bothrops insularis, una serpiente cuyo veneno puede causar necrosis y fallo renal en minutos. Por ello, el acceso está prohibido a turistas y solo permitido a investigadores autorizados .

Valle de la Muerte (California, EE. UU.)

En el Parque Nacional Valle de la Muerte de CaliforniaGetty

Este desierto registra temperaturas récord de hasta 56.7 °C, convirtiéndolo en uno de los lugares más calurosos del planeta. La falta de agua y sombra hace que cualquier excursión sin preparación sea potencialmente mortal .

Lago Natron (Tanzania)

Con aguas que alcanzan los 60 °C y una composición química altamente alcalina, este lago puede calcificar los cuerpos de animales que caen en él. A pesar de ello, es hábitat de flamencos que han desarrollado resistencia a sus condiciones extremas .

Oymyakon (Rusia)

Rusia

Considerado el lugar habitado más frío del planeta, las temperaturas descienden hasta -67 °C. La vida cotidiana allí es un desafío extremo, con riesgos de congelación y dificultades para mantener infraestructuras básicas .

Isla Sentinel del Norte (India)

Habitada por una tribu aislada que rechaza cualquier contacto exterior, esta isla es peligrosa por la hostilidad de sus habitantes hacia visitantes. El gobierno indio prohíbe el acceso para proteger tanto a los nativos como a los forasteros .

Desierto de Danakil (Etiopía)

Con temperaturas cercanas a los 50 °C, actividad volcánica y lagos de ácido sulfúrico, este desierto es uno de los ambientes más inhóspitos del planeta. Aun así, atrae a exploradores y científicos por su paisaje único .