¿Cuándo acudir a una psicóloga alimentaria?

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Muchas personas piensan que acudir a una psicóloga alimentaria solo es necesario cuando existe un diagnóstico formal de un trastorno de la conducta alimentaria. Sin embargo, hay diversas señales emocionales, cognitivas y conductuales que indican que la relación con la comida podría beneficiarse de un acompañamiento psicológico especializado.

Si sientes ansiedad, culpa o vergüenza después de comer, o si tu estado de ánimo depende en gran medida de lo que ingieres o de tu peso, es importante prestar atención. También puede ser una señal de alerta la presencia de pensamientos constantes sobre la comida, las calorías o el cuerpo, así como el uso de la alimentación para manejar emociones como estrés, tristeza, enojo o aburrimiento.

Otros indicadores incluyen dietas restrictivas recurrentes, episodios de atracones, sensación de pérdida de control al comer, evitación de comidas sociales o una relación conflictiva con ciertos alimentos considerados “prohibidos”. Incluso cuando no hay conductas evidentes, una insatisfacción corporal persistente o una autoevaluación basada principalmente en la apariencia física pueden afectar significativamente la calidad de vida. En niños y adolescentes, cambios bruscos en hábitos alimentarios, rigidez excesiva, ansiedad en las comidas o conflictos familiares relacionados con la alimentación.

Vivir Alimentación y conducta en niños con autismo Hospital General de la Plaza de la Salud

Buscar ayuda no es señal de debilidad, sino un paso consciente hacia una relación más saludable, flexible y compasiva con la comida y con uno mismo.