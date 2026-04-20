Psicología alimentaria
¿Cuándo acudir a una psicóloga alimentaria?
La psicología alimentaria no se centra únicamente en lo que se come, sino en cómo, por qué y para qué se come
Muchas personas piensan que acudir a una psicóloga alimentaria solo es necesario cuando existe un diagnóstico formal de un trastorno de la conducta alimentaria. Sin embargo, hay diversas señales emocionales, cognitivas y conductuales que indican que la relación con la comida podría beneficiarse de un acompañamiento psicológico especializado.
Si sientes ansiedad, culpa o vergüenza después de comer, o si tu estado de ánimo depende en gran medida de lo que ingieres o de tu peso, es importante prestar atención. También puede ser una señal de alerta la presencia de pensamientos constantes sobre la comida, las calorías o el cuerpo, así como el uso de la alimentación para manejar emociones como estrés, tristeza, enojo o aburrimiento.
Otros indicadores incluyen dietas restrictivas recurrentes, episodios de atracones, sensación de pérdida de control al comer, evitación de comidas sociales o una relación conflictiva con ciertos alimentos considerados “prohibidos”. Incluso cuando no hay conductas evidentes, una insatisfacción corporal persistente o una autoevaluación basada principalmente en la apariencia física pueden afectar significativamente la calidad de vida. En niños y adolescentes, cambios bruscos en hábitos alimentarios, rigidez excesiva, ansiedad en las comidas o conflictos familiares relacionados con la alimentación.
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Alimentación y conducta en niños con autismo
Hospital General de la Plaza de la Salud
Buscar ayuda no es señal de debilidad, sino un paso consciente hacia una relación más saludable, flexible y compasiva con la comida y con uno mismo.