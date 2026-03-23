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¿Qué significa “Innovando para la vida”?

Es el lema que define nuestro 29 aniversario y representa el compromiso del HGPS con la mejora continua, la incorporación de avances científicos y la atención centrada en el paciente.

¿Cuál ha sido el impacto del HGPS en el país?

Hemos atendido a más de 37 millones de pacientes, contribuyendo significativamente al fortalecimiento del sistema de salud dominicano.

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¿Qué servicios ofrece el hospital?

El HGPS brinda atención integral en múltiples especialidades, incluyendo servicios quirúrgicos, emergencias, hospitalización, diagnóstico y programas de alta complejidad como trasplantes.

¿El hospital apoya a pacientes de bajos recursos?

Sí. A través del Departamento de Trabajo Social realizamos evaluaciones socioeconómicas que permiten ofrecer descuentos o exoneraciones.