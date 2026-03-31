La SIMV lanza la tercera edición del Concurso del Mercado de Capitales Dominicano

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La Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV) anunció la apertura de la tercera edición del Concurso sobre el Mercado de Capitales Dominicano, una iniciativa que busca impulsar el fortalecimiento del mercado de valores dominicano mediante el fomento de la investigación especializada, la reflexión académica y la formulación de propuestas innovadoras sobre temas de relevancia estratégica para el sector.

En esta edición, la iniciativa orientada a fortalecer la inclusión financiera y cerrar brechas de conocimiento, promoviendo una mayor participación de todos en las oportunidades que ofrece el mercado de valores dominicano, se centra en el tema: “Diáspora dominicana como motor financiero: mecanismos de canalización de remesas y ahorro externo hacia el mercado de capitales local”, con el propósito de promover análisis que identifiquen alternativas para integrar parte de las remesas y del ahorro acumulado de los dominicanos en el exterior al financiamiento de proyectos estratégicos en sectores como infraestructura, turismo, energía y vivienda.

La cifra oficial de remesas en 2025 fue de US$11,866.3 millones, con un crecimiento interanual de 10.3 %, según dato del Banco Central de la República Dominicana. Estos resultados reflejan la solidez del vínculo económico entre la diáspora dominicana y el país, así como el significativo potencial de estos flujos para ir más allá de su uso tradicional y convertirse en una fuente de inversión productiva.

El concurso está dirigido a jóvenes entre 18 y 40 años, dominicanos residentes en el país o en el exterior, así como extranjeros con residencia legal en la República Dominicana. Los participantes podrán presentar trabajos individuales o en equipos de hasta tres integrantes, en formato de artículos de investigación o propuestas de diseño, producto o servicio, siempre inéditos y originales.

Así también, deberán estar enfocados en aspectos como: integración de la diáspora en el desarrollo económico nacional y su potencial como fuente estratégica de financiamiento en el mercado de capitales dominicano, canales formales de inversión de las remesas y ahorros de la diáspora hacia el mercado de capitales dominicano, emisiones de valores en moneda extranjera como mecanismo de vinculación con potenciales, y otros que han sido plasmados en las bases del concurso.

La convocatoria está abierta, y los trabajos deberán remitirse al correo electrónico: concursomercadocapitales@simv.gob.do.

Los tres mejores trabajos recibirán premios de DOP 200mil cada uno y placas de reconocimiento. Posteriormente, los ganadores participarán en una ronda oral para la elección del gran ganador, quien obtendrá un premio adicional de DOP 200mil.

Antes, el concurso se desarrollará en cuatro fases: primero, la recepción de trabajos entre el 24 de marzo y el 10 de agosto de 2026; segundo, la evaluación y selección de los tres mejores proyectos por parte del jurado; tercero, la premiación inicial con entrega de reconocimientos y DOP 200mil a cada ganador; y finalmente, la ronda oral y ceremonia de clausura. Según las bases esta etapa tendrá lugar entre los días 12 y el 23 de octubre, donde se elegirá al gran ganador con un premio adicional.

La SIMV invita a la juventud dominicana, dentro y fuera del país, a aportar ideas que transformen las remesas en inversión, el ahorro en desarrollo y el vínculo con la diáspora en una ventaja estratégica para el mercado de capitales dominicano.