Financiar colaborativo despierta interés en RD

Publicado por Mayelin Acosta Guzmán Creado: Actualizado:

El financiamiento colaborativo en el mercado de valores ya es una realidad en el país. Las sociedades que acrediten cumplir los requisitos aplicables: a las pequeñas empresas pueden emitir valores hasta un máximo de RD$30 millones y a las medianas empresas, hasta RD$60 millones. Las que superen dichos requisitos durante un año de operación, pueden emitir hasta RD$100 millones.

Estos límites se establecen según la Ley 488-08 sobre Mipymes.

Para realizar emisiones de valores de financiamiento colaborativo (de oferta pública), las empresas deben cumplir con el Reglamento para el Financiamiento Colaborativo (Crowdfunding) de Inversión.

El reglamento fue emitido por la Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV) y esta reveló al HOY que ya ha generado un alto nivel de interés entre participantes del mercado, potenciales emisores, posibles plataformas y el público en general. No obstante, a la fecha, no cuentan con plataformas ni emisores de financiamiento colaborativo autorizados.

Su uso es sencillo. Si alguna empresa que califique necesita expandirse, puede emitir un valor de financiamiento colaborativo (de renta fija- por ejemplo, bonos- o de renta variable- acciones). Los inversionistas interesados lo compran, la empresa utiliza los recursos para crecer y luego paga en las condiciones acordadas según la naturaleza del valor emitido.

Con el reglamento, este proceso será más ágil, simplificado y fácil para las empresas de menor tamaño. Además, se reducen cargas y tiempos en comparación con una emisión tradicional de valores.

La SIMV explicó que el reglamento establece un esquema en el que intervienen tres figuras principales: El emisor: sociedad comercial domiciliada en RD que busca financiamiento.

La Plataforma de Financiamiento Colaborativo: mecanismo centralizado de negociación, administrado por una sociedad autorizada, a través del cual se canaliza la oferta.

Y el Intermediario de Valores (puesto de bolsa): entidad autorizada por la SIMV que ejecuta las órdenes de los inversionistas y facilita la colocación y negociación de los valores.

¿Cuáles son los pasos para realizar financiamiento colaborativo?

En primer lugar, la empresa debe contar con información societaria y financiera organizada y actualizada, que permita ofrecer datos transparentes a la plataforma, a la SIMV y al público inversionista. El emisor puede optar, de manera voluntaria, por el acompañamiento de asesores especializados (puestos de bolsa, abogados, consultores financieros o la propia plataforma, si ofrece ese servicio). Una vez completados los requisitos, el emisor presenta su solicitud ante una Plataforma de Financiamiento Colaborativo. Tras la validación de la plataforma, esta presenta ante la SIMV la solicitud de autorización e inscripción en el Registro del Mercado de Valores.