Síndrome de Lázaro: Por qué una persona puede recuperar signos vitales después de ser declarada muerta

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El llamado Síndrome de Lázaro es un fenómeno médico extremadamente raro en el que un paciente recupera espontáneamente signos vitales minutos después de haber sido declarado muerto tras intentos fallidos de reanimación cardiopulmonar. Desde que fue descrito por primera vez en 1982, apenas se han documentado unas pocas decenas de casos en la literatura científica, lo que lo convierte en un enigma para la medicina moderna.

El fenómeno, también conocido como “autorresucitación”, debe su nombre a la figura bíblica de Lázaro, resucitado por Jesús según el Evangelio de San Juan. En la práctica clínica, se ha observado que algunos pacientes recuperan pulso y circulación entre segundos y hasta más de treinta minutos después de que se suspenden las maniobras de reanimación.

Las posibles explicaciones médicas incluyen la acumulación de presión en el tórax durante la reanimación, que al cesar permite que el corazón se expanda y reinicie su actividad eléctrica; el efecto retardado de medicamentos como la adrenalina, que puede estimular el músculo cardíaco minutos después de administrarse; alteraciones metabólicas como la hipercalemia; o incluso errores en la detección de signos vitales cuando la actividad cardíaca es demasiado débil para ser registrada en un primer momento.

Aunque se trata de un evento excepcional, el Síndrome de Lázaro plantea importantes implicaciones éticas y legales. Los especialistas recomiendan mantener la monitorización del paciente durante varios minutos después de suspender la reanimación antes de certificar la muerte, para evitar diagnósticos erróneos.