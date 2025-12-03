SNTP y BANFONDESA impulsan la cultura y la inclusión financiera

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

En uno de los escenarios más emblemáticos del arte y la cultura dominicana, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) y el Banco de Ahorro y Crédito FONDESA, S.A. (BANFONDESA) celebraron la premiación del XV Concurso de Fotografía Periodística Erasmo Martínez, bajo el concepto “República Emprendedora: Testigos Visuales del Progreso”.

Este certamen, que recibió 82 propuestas, reafirma el compromiso de BANFONDESA con la inclusión financiera, la innovación y el desarrollo sostenible, pilares que han posicionado a la entidad como un referente en la transformación económica desde la base social.

La fotografía como narrativa del progreso



SNTP y BANFONDESA

Roberto Gallardo, Vicepresidente Senior de Negocios de BANFONDESA, expresó: “Cada fotografía es más que una imagen: es un testimonio vivo del espíritu emprendedor que nos define como nación. Este concurso tiene un propósito claro: ser testigos difusores del desarrollo desde la base del país. Hemos hecho de este certamen un lente abierto al progreso.”

Por su parte, Johanna Benoit, Subsecretaria Nacional del SNTP, destacó la relevancia del arte visual en la comunicación contemporánea: “La fotografía nos permite capturar realidades y emociones de manera única. Hoy más que nunca, la imagen ocupa un lugar de primer orden en nuestras vidas. Ustedes son contadores de historias que inspiran y transforman.”

El jurado, representado por Ángel Peralta, profesor de la Escuela de Cine, Televisión y Fotografía de la UASD, subrayó: “La ética del jurado ha sido un pilar en esta edición. La calidad de las obras sigue superando años anteriores, reflejando el crecimiento del talento fotográfico en nuestro país. Agradecemos al SNTP por esta iniciativa y a BANFONDESA por su respaldo constante.”

Ganadores que inspiran



Emprendimiento Turístico:

Ganador: Hanley (Ricardo Flete) – “Transporte en dos versiones”

Mención: El Explorador (Walder Durán) – “Sabores de Bienvenida”

Emprendimiento Familiar:

Ganador: Balón (Tony Núñez) – “Ahora me toca a mí”

Mención: Lugo Reyes (Juan Tejada) – “Tejiendo sueños”

Emprendimiento Educativo:

Ganador: El Mixiao (Onelio Domínguez) – “Más allá de las limitaciones, nace la verdadera enseñanza”

Mención: Luna (Rosanna Marichal) – “Retoque final”

Con RD$390,000 en premios, BANFONDESA reafirma su visión de impulsar el talento, fortalecer la cultura y promover la inclusión económica, integrando la creatividad como motor de desarrollo social.

Sobre el concurso:

El XV Concurso Erasmo Martínez del SNTP, se consolida como una plataforma que conecta la narrativa visual con la misión institucional de BANFONDESA: crear oportunidades, fomentar el emprendimiento y proyectar impacto en las comunidades.