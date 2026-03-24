Cómo sobrevivir a la subida de precios sin endeudarte

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El conflicto en Medio Oriente ha puesto en jaque a las economías del mundo. En República Dominicana, el presidente Luis Abinader adelantó que el país sentirá presiones en los precios de los alimentos, los combustibles y las facturas eléctricas.

Ante este panorama, hay que tomar medidas financieras para enfrentar el alza de precios sin recurrir al endeudamiento. Aquí algunos consejos prácticos:

Compara precios antes de comprar

Antes de ir al supermercado, revisa los precios en línea. Así puedes elegir el establecimiento más cercano y económico, lo que te permitirá ahorrar tanto dinero como combustible. Procura hacer tus compras donde el costo total sea más bajo, no solo el de un producto específico.

Compra solo lo necesario

Elabora una lista con lo que realmente necesitas y cíñete a ella. Evita las compras impulsivas y los artículos innecesarios que luego puedan dañarse o quedarse sin usar.

Crea un presupuesto

Llevar un registro detallado de ingresos y gastos es clave para mantener el control financiero.

Tener un presupuesto permite entender en qué se está gastando el dinero, identificar áreas donde se puede reducir el consumo y establecer metas realistas de ahorro, señala Banreservas.

Reduce suscripciones digitales

Muchas personas pagan varias plataformas de entretenimiento que usan poco o casi nunca. Servicios de streaming de películas o música pueden representar un gasto significativo al mes.

Si el entretenimiento es prioritario, lo recomendable es conservar solo la plataforma más utilizada y verificar que sea la más económica.

Usa aplicaciones de mapas

Las herramientas de navegación permiten identificar rutas más rápidas y evitar el tráfico, lo que ayuda a reducir el consumo de combustible.

Cocina en casa

Comer en restaurantes o pedir a domicilio impacta rápidamente el presupuesto. Preparar alimentos en casa es más económico y saludable.

Planificar menús y cocinar en grandes cantidades para congelar porciones ayuda a ahorrar dinero y tiempo, detalla Banreservas.

Cuidado con los “gastos hormiga”

Son pequeños consumos diarios que pasan desapercibidos: café, golosinas, productos económicos o propinas frecuentes.

Aunque parezcan insignificantes, al sumarlos a fin de mes pueden afectar seriamente el presupuesto. Reducirlos o eliminarlos permite destinar ese dinero a ahorros para imprevistos, explica BBVA.