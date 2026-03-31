Estas son las efemérides de abril del 2026

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En Santo Domingo, el mes de abril se presenta como un período lleno de significado histórico, social y cultural.

Con diversas efemérides invitan a la reflexión y al reconocimiento de figuras y acontecimientos que han marcado a la República Dominicana.

A continuación algunos de ellos:

🔹 2 de abril

Dia Mundial de Concienciación sobre el Autismo

🔹 5 de abril

Domingo de Resurrección

🔹 5 de abril

Natalicio de Gregorio Luperón, líder de la Restauración y expresidente del país.

🔹 6 de abril

Dia Internacional del Deporte Para el Desarrollo y la Paz

🔹 7 de abril

Dia Mundial de la Salud

🔹 9 de abril

Día Nacional del Bioanalista.

🔹 15 de abril

Día Nacional del Ciclista.

🔹 18 de abril

Dia Nacional del Locutor

🔹 21 de abril

Día Nacional de la Higiene y Seguridad en el Trabajo.

🔹 24 de abril

Conmemoración de la Guerra de Abril de 1965.

🔹 27 de abril

Dia Internacional del Diseño Grafico

🔹 28 de abril

2da ocupación militar de los Estados Unidos a la Republica Dominicana 1965

🔹 29 de abril

Día Internacional de la Danza