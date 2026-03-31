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Estas son las efemérides de abril del 2026
Con diversas efemérides invitan a la reflexión y al reconocimiento de figuras y acontecimientos que han marcado a la República Dominicana.
En Santo Domingo, el mes de abril se presenta como un período lleno de significado histórico, social y cultural.
Con diversas efemérides invitan a la reflexión y al reconocimiento de figuras y acontecimientos que han marcado a la República Dominicana.
A continuación algunos de ellos:
🔹 2 de abril
Dia Mundial de Concienciación sobre el Autismo
🔹 5 de abril
Domingo de Resurrección
🔹 5 de abril
Natalicio de Gregorio Luperón, líder de la Restauración y expresidente del país.
🔹 6 de abril
Dia Internacional del Deporte Para el Desarrollo y la Paz
🔹 7 de abril
Dia Mundial de la Salud
🔹 9 de abril
Día Nacional del Bioanalista.
🔹 15 de abril
Día Nacional del Ciclista.
🔹 18 de abril
Dia Nacional del Locutor
🔹 21 de abril
Día Nacional de la Higiene y Seguridad en el Trabajo.
🔹 24 de abril
Conmemoración de la Guerra de Abril de 1965.
🔹 27 de abril
Dia Internacional del Diseño Grafico
🔹 28 de abril
2da ocupación militar de los Estados Unidos a la Republica Dominicana 1965
🔹 29 de abril
Día Internacional de la Danza