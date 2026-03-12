¿Cómo son los feminicidas? Cinco características que los diferencian, según un estudio

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

¿Cómo son los feminicidas? Un estudio realizado en República Dominicana analizó el perfil psicológico, social y neurológico de estos agresores y encontró patrones que los diferencian de otros hombres sin historial de violencia.

La investigación, titulada “Marcadores neurológicos y neuropsicológicos de feminicidas: una investigación con Resonancia Magnética Funcional”, evaluó la historia de vida, personalidad, manejo de emociones y funcionamiento cerebral de los participantes.

Para ello, los investigadores compararon tres grupos de hombres: condenados por feminicidio, agresores denunciados por violencia de pareja y un grupo control sin historial de violencia.

Entre los resultados, el estudio identificó cinco hallazgos:

1. Menor capacidad de autocontrol

Cuando se comparó el grupo de feminicidas con el grupo control, se encontraron dificultades para inhibir respuestas automáticas, lo que refleja una menor capacidad de autocontrol.

“Cuando se comparó el grupo de los feminicidas con el de autocontrol se encontraron diferencias en la dificultad para inhibir respuestas automáticas. Es decir que la capacidad de autocontrol. Tenían una baja respuesta de control inhibitorio”, explicó el doctor Jorge L. Morillo Mejía.

2. Pensamiento rígido ante los conflictos

Los investigadores detectaron que los feminicidas suelen mostrar dificultad para adaptarse a otras ideas o formas de pensar, lo que limita su capacidad de reflexionar o considerar alternativas ante situaciones de conflicto.

Según el estudio, también tienden a buscar una sola respuesta ante los problemas, a diferencia del grupo control, que suele explorar distintas soluciones.

3. Problemas para manejar emociones intensas

Las evaluaciones psicológicas revelaron dificultades para controlar impulsos y regular la conducta en situaciones emocionales intensas, además de tendencias hacia la inseguridad, autocrítica y dificultades para gestionar emociones.

4. Traumas de apego y celos extremos

De acuerdo con el psicólogo Ruthbelkis Suazo, muchos agresores presentan antecedentes de traumas de apego, asociados a abandono, maltrato o negligencia emocional durante la infancia.

“Muchas personas que tienen traumas de apego son niños que fueron abandonados o maltratados por sus padres, negligencias emocionales o físicas. Tienen perfil paranoide de la personalidad y desarrollan cuadros de celotípias”, explicó.

5. Diferencias en el cerebro

El estudio también identificó diferencias neurológicas.

Los feminicidas presentaron menor densidad de materia gris en regiones del cerebro relacionadas con el control del comportamiento y la regulación emocional, además de alteraciones en la conectividad de la amígdala, estructura clave en el procesamiento del miedo y las emociones.

“Hay zonas del cerebro donde la materia gris está mas reducida en el caso de los feminicidas cuando los comparamos con el grupo de los controles. A mayor volumen, mayor capacidad de esa zona de poder interactuar”, detalló Morillo Mejía.

Sobre el estudio

La investigación, titulada “Marcadores neurológicos y neuropsicológicos de feminicidas: una investigación con Resonancia Magnética Funcional”, fue desarrollada por especialistas del Centro de Diagnóstico y Medicina Avanzada y de Conferencias Médicas y Telemedicina (CEDIMAT), la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y la Fundación Manantial de Vida, con la colaboración del Centro Conductual para Hombres, la Dirección Nacional de Prisiones y la Fundación EgeDonBosco.

El equipo estuvo integrado por Dr. Jorge Morillo, PhD; Dr. Peater Stoeter; Lic. Ruthbelkis Suazo; Lic. Jairo Oviedo; Lic. Tatiana González; Dr. Emilio Mota y la Dra. Rea Rodríguez-Raecke.