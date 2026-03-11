¿Qué ocurre en el cerebro de los hombres que cometen feminicidio?

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

¿Por qué algunos hombres matan a sus parejas o exparejas? ¿Qué ocurre en su cerebro antes de reaccionar con violencia extrema? ¿Existen señales que permitan identificar riesgos y prevenir un feminicidio?

Un estudio realizado en República Dominicana buscó responder estas preguntas al analizar el funcionamiento cerebral y la conducta de tres grupos de hombres: condenados por feminicidio, agresores denunciados por violencia de pareja y un grupo sin historial de violencia.

La investigación identificó marcadores neurológicos y psicológicos asociados a estas conductas, entre ellos cambios en áreas del cerebro vinculadas con el control de impulsos y la regulación de las emociones.

La investigación, titulada “Marcadores neurológicos y neuropsicológicos de feminicidas: una investigación con Resonancia Magnética Funcional”, fue desarrollada por especialistas del Centro de Diagnóstico y Medicina Avanzada y de Conferencias Médicas y Telemedicina (CEDIMAT), la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y la Fundación Manantial de Vida, con la colaboración del Centro Conductual para Hombres, la Dirección Nacional de Prisiones y la Fundación EgeDonBosco.

El equipo de investigadores estuvo integrado por Dr. Jorge Morillo, PhD; Dr. Peater Stoeter; Lic. Ruthbelkis Suazo; Lic. Jairo Oviedo; Lic. Tatiana González; Dr. Emilio Mota y la Dra. Rea Rodríguez-Raecke.

Hallazgos en el cerebro

Entre los resultados más relevantes, el grupo de feminicidas mostró menor densidad de materia gris en regiones cerebrales vinculadas al control del comportamiento y la regulación emocional, así como alteraciones en la conectividad de la amígdala, estructura clave en el procesamiento del miedo y las emociones.

“Hay zonas del cerebro donde la materia gris está mas reducida en el caso de los feminicidas cuando los comparamos con el grupo de los controles. A mayor volumen, mayor capacidad de esa zona de poder interactuar”, detalló el doctor Jorge L. Morillo Mejía.

Asimismo, las evaluaciones revelaron dificultades en el control de impulsos, problemas para regular la conducta en situaciones emocionales intensas y patrones de pensamiento rígidos, además de tendencias hacia la autocrítica, inseguridad y dificultades para gestionar emociones.

En el ámbito sociofamiliar también se identificaron factores recurrentes como niveles educativos más bajos y ausencia o distancia de la figura paterna durante la infancia.

El papel de la amígdala

El psicólogo Ruthbelkis Suazo explicó que la amígdala, una estructura del cerebro relacionada con la detección de amenazas y las respuestas emocionales, tiene un papel central en las reacciones violentas.

“La amígdala es un sensor de amenaza. No hay forma de que una persona pueda ser violenta y reaccionar violentamente sin que la amígdala se haya activado. Tenemos una área específica que se llama ventromedial, y esa parte es la que puede controlar la amígdala, cuanod hablamos de que el cerebro puede controlar los impulsos es eso”, dijo.

“Es imposible que haya violencia sin que haya malas informaciones en la amígdala. La del hombre es un 85% más grande que la de la mujer. La mujer tiene mayor autocontrol”, subrayó Suazo.

El especialista también indicó que las experiencias de vida y la crianza pueden influir en la forma en que las personas reaccionan emocionalmente.

Señaló que los tipos de vivencias que pasan las personas y cómo se crian dejan mapas emocionales que pueden manifestarse 30 o 40 años después.

Además, explicó que en muchos casos se identifican patrones relacionados con celotipia, traumas complejos y trastornos de personalidad.

“A través de esta investigación notamos que hay raíces que llevan a los feminicios que llevan a otro tipo de violencia. Por ejemplo, los hombres que le quitan la vida a los hombres por una mujer, mujeres que le quitan la vida a una mujer por un hombre y ese circulo que se da ahí”.

Cómo se realizó el estudio

Para comprender este fenómeno, los investigadores compararon tres grupos de hombres:

personas condenadas por feminicidio

hombres remitidos al Centro Conductual para Hombres por violencia contra sus parejas

un grupo control sin historial de violencia

A los participantes se les realizaron resonancias magnéticas estructurales y funcionales, así como evaluaciones neuropsicológicas y psicológicas, con el fin de analizar diferencias en la estructura cerebral, la respuesta a estímulos emocionales y el funcionamiento cognitivo y conductual.

¿Se pueden prevenir los feminicidios?

Los investigadores señalan que los resultados del estudio buscan contribuir a la construcción de modelos científicos que permitan mejorar la evaluación de riesgo, la detección temprana y las intervenciones preventivas, integrando la neurociencia y la salud mental en las estrategias contra la violencia de género.

El experto indicó que la prevención también puede abordarse desde la educación, mediante programas en las escuelas orientados a identificar y manejar conductas agresivas.

Asimismo, explicó que alrededor de 300 psicólogos han sido formados para identificar estos patrones y saber cómo manejarlos.

Suazo también subrayó la importancia de desarrollar políticas públicas y programas de psicoeducación que ayuden a prevenir este tipo de violencia.

El estudio plantea que pruebas psicológicas combinadas con análisis de conectividad cerebral podrían utilizarse en el futuro para pronosticar el curso de la agresividad de una persona y evaluar la efectividad de terapias contra la violencia.

La situación en República Dominicana

La investigación surge en respuesta a la magnitud del problema en el país.

De acuerdo con la Oficina Nacional de Estadística (ONE), entre 2020 y 2024 se registraron 348 muertes de mujeres a manos de sus parejas o exparejas.

En 2025 se reportaron 49 casos adicionales, y para enero de 2026 ya se habían documentado alrededor de seis casos, lo que evidencia la urgencia de fortalecer los mecanismos de prevención.