Tania Medina destaca en Madrid con su exitoso evento 'La Belleza de Amarme'

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Madrid, España – La reconocida cirujana plástica y autora dominicana Dra. Tania Medina celebró con rotundo éxito su magno evento “La Belleza de Amarme”, una experiencia transformadora que reunió a decenas de asistentes en la ciudad de Madrid, logrando un sold out total.

El encuentro, que combinó inspiración, bienestar y educación, estuvo enfocado en dos pilares fundamentales: el amor propio y la cirugía plástica segura y responsable, abordados desde una perspectiva humana, empática y profesional. Durante su intervención, la Dra. Medina compartió reflexiones profundas sobre la autoestima, la aceptación personal y la importancia de elegir procedimientos estéticos basados en la seguridad, la ética médica y el bienestar integral del paciente.

El evento fue magistralmente conducido por el destacado influencer Jonathan Soriano, quien fungió como host, aportando cercanía, dinamismo y una conexión auténtica con el público.

La velada también contó con un momento musical especial a cargo de Lemar, considerada una de las grandes promesas de la salsa actual, quien cautivó a los asistentes con una presentación cargada de ritmo, emoción y carisma.

“La Belleza de Amarme” se consolida, así como un evento de alto impacto que trasciende lo estético, posicionando a la Dra. Tania Medina como una voz influyente en la conversación sobre belleza consciente, amor propio y cirugía plástica realizada con responsabilidad y estándares internacionales de seguridad.

El éxito alcanzado en Madrid reafirma la proyección internacional de la Dra. Medina y deja abierta la puerta a futuras ediciones en otras ciudades del mundo.