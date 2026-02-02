¿Te duele la espalda o la cadera ? Aprende distinguirlo

Publicado por Hospital General de la Plaza de la Salud Creado: Actualizado:

El dolor a nivel de la espalda baja y de cadera son dos quejas muy frecuentes a nivel de la población; sin embargo, distinguir entre los dos no siempre es fácil.

Muchas personas que lo padecen pueden atribuir su origen a la zona incorrecta. Esta confusión es muy común, ya que ambas regiones están anatómicamente muy relacionadas y comparten estructuras cercanas como músculos, nervios, etc.

Establecer puntos claves para diferenciar uno de otro, no solamente ayuda a identificar la causa correcta, sino, también a poder definir un tratamiento adecuado.

¿Por qué pueden confundirse?

Estas dos zonas, al estar muy próximas, trabajan en conjunto en casi toda la mecánica del movimiento del cuerpo, como caminar, sentarse, giros, flexión y extensión de ambas estructuras, etc., involucrando todo su complejo muscular y nervioso, por lo tanto, puede resultar difícil identificar su origen.

Por estas razones es importante conocer algunas características frecuentes de cada tipo de dolor, para así poder comprender de dónde parte la queja.

El dolor lumbar suele localizarse en la parte baja de la espalda y su inicio puede estar asociado a la realización de algún esfuerzo o carga, movimiento brusco o malas posturas al efectuar las actividades diarias y empeorar al hacer ciertas movilizaciones como la inclinación del tronco, además, puede estar acompañado de otros síntomas como rigidez, migración del dolor al área glútea o parte posterior de las extremidades inferiores, hormigueos, calambres o adormecimiento, debilidad, entre otros.

El dolor de cadera, por lo general, se presenta en la zona inguinal, a los lados de los glúteos o porción superior y lateral del muslo, que empeora al realizar actividades como caminatas, subir y bajar escaleras, cruzar las piernas y levantarse de la silla. Puede migrarse al muslo o rodilla, lo que hace que se confunda con condiciones de la espalda baja.