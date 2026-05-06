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EU revisará modelos IA antes publicarse

La IA avanza rápido.

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Nueva York.- EFE

El Centro de Estándares e Innovación en IA (CAISI) del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología del Departamento de Comercio de EE.UU. anunció ayer acuerdos con Google DeepMind, Microsoft y xAI para someter a revisión los modelos de inteligencia artificial (IA) antes de que se pongan a disposición del público.

“La ampliación de la colaboración con los principales laboratorios de IA de EE.UU. permitirá realizar evaluaciones previas al despliegue y otras investigaciones”, anota el comunicado del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología. De acuerdo con la nota de prensa, CAISI “llevará a cabo evaluaciones previas al despliegue e investigaciones específicas para evaluar mejor las capacidades de la IA de vanguardia y mejorar la seguridad de la IA". Hasta ahora, la Administración de Trump había defendido un enfoque de no intervención para dar vía libre a Silicon Valley en el desarrollo de esta vanguardista tecnología para así ganar a China en la carrera de la IA. Un factor determinante en este cambio de postura habría sido el anuncio de Anthropic sobre su modelo de ciberseguridad Mythos. 

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