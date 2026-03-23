Nintendo prepara una versión de la Nintendo Switch 2 con una batería reemplazable

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El medio japonés Nikkei adelantó que, aunque los cambios de hardware inicialmente se destinaron al mercado europeo, Nintendo evalúa la posibilidad de aplicar modificaciones similares a las consolas que distribuirá en Japón y Estados Unidos en función del nivel de concienciación de los consumidores respecto al "derecho a reparar".

Según recopiló Nikkei, la compañía japonesa está desarrollando una versión de su próxima generación de consola, la Nintendo Switch 2, que integrará una batería reemplazable tanto en la consola principal como en los mandos Joy-Con, una actualización que busca cumplir con la más reciente normativa de la Unión Europea.

De acuerdo con Nikkei, Nintendo responde así al reglamento aprobado por la Unión Europea en julio de 2023, el cual establece que todos los dispositivos electrónicos portátiles deberán incorporar baterías que los usuarios puedan reemplazar fácilmente —sin herramientas especializadas— a partir de febrero de 2027.

Esta normativa busca garantizar que los productos electrónicos sean más seguros, contribuyan a la sostenibilidad ambiental y se mantengan competitivos en el mercado, facilitando el mantenimiento y prolongando su vida útil. En cumplimiento con estas disposiciones, Nintendo modificará el diseño de la Switch y sus accesorios para simplificar el acceso y la sustitución de los componentes de energía.

Según publicó Nikkei, la implementación de una batería extraíble reducirá las dificultades y costes asociados a la reparación de la consola cuando comience a registrar fallos energéticos, facilitando que los usuarios prolonguen la vida útil de su dispositivo sin depender del servicio técnico. Este rediseño, que se centra inicialmente en el mercado europeo, podría extenderse posteriormente a otras regiones si la demanda de los usuarios y las tendencias regulatorias así lo requieren, según valoró el medio japonés.

La legislación europea sobre el "derecho a reparar" refleja una tendencia que se observa en otros fabricantes globales. Apple, por ejemplo, ya modificó la batería del iPhone 16 Pro, permitiendo que su reemplazo sea más sencillo para cumplir la misma normativa, como recogieron diversos medios.