Facultad de Artes de la UASD: Avances significativos en su gestión 2022-2026

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La Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) informó sobre los significativos avances alcanzados durante la presente gestión 2022-2026.

La gestión, desarrollada bajo el eje programático de Consolidación Académica e Institucional y en consonancia con el mandato del rector magnífico, maestro Editrudis Beltrán Crisóstomo, articula los tres pilares fundamentales establecidos en el Estatuto Orgánico de la UASD: docencia, investigación y extensión. Integra, además, los ejes transversales de administración, desarrollo institucional e internacionalización.

Este informe sintetiza los resultados alcanzados durante el período, en el que se ha trabajado de manera sostenida para fortalecer la docencia, impulsar la investigación y el posgrado, promover la extensión cultural y artística, y ampliar las oportunidades de cooperación e internacionalización de las distintas escuelas de la Facultad.

Durante estos años, la Facultad de Artes reafirmó su posicionamiento como referente nacional en la formación artística superior, siendo la única institución de educación superior en la República Dominicana que integra la totalidad de las disciplinas artísticas en su oferta académica. Su estructura de gobernanza —compuesta por el Decanato, el Vicedecanato y sus siete escuelas: Crítica e Historia del Arte; Publicidad; Teatro y Danza; Música; Cine, TV y Fotografía; Diseño Industrial y Moda; y Artes Plásticas— ha permitido articular de manera eficiente las funciones sustantivas universitarias y responder a las demandas del entorno social y cultural.

Entre los principales hitos de la gestión se destacan la reestructuración de la Empresa Productiva Graduartes, la creación del Instituto de Investigación de las Artes (INARTES), la publicación de dos volúmenes de la revista In-Artes, así como la inclusión de las artes en el Fondo Nacional de Innovación y Desarrollo Científico y Tecnológico (FONDOCyT), del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT).

Asimismo, se registran avances significativos en los procesos de rediseño curricular aprobados por los órganos colegiados de la Facultad, la ampliación de la oferta académica en grado y cuarto nivel, con 27 planes revisados en el proceso de rediseño y diseño curricular, así como la realización de congresos, simposios, exposiciones, conversatorios y talleres que han fortalecido la vinculación con el entorno social, cultural y artístico.

Estas Memorias de Gestión no solo documentan las acciones realizadas, sino que también constituyen una herramienta de consulta institucional y un punto de partida para dar continuidad al compromiso con la excelencia académica, la sensibilidad social y la proyección internacional que distinguen a la Facultad de Artes.

La maestra Arelis Subero Maceo, decana de la Facultad, expresó su agradecimiento al Consejo Universitario, al Consejo Directivo, al cuerpo docente, al personal administrativo y a los estudiantes, cuyo esfuerzo, dedicación y creatividad han sido fundamentales para consolidar una institución dinámica, innovadora y en permanente diálogo con la sociedad dominicana y el mundo.

Con estos resultados, la Facultad de Artes de la UASD reafirma su rol estratégico como motor del desarrollo cultural y creativo de la nación, proyectándose hacia el futuro con una visión inclusiva, sólida y transformadora.