Entra en vigor la Ley 47-25: cómo cambiarán las compras públicas en República Dominicana

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Será a partir de la tarde de este miércoles cuando entre en vigencia la nueva Ley 47-25 de Contrataciones Públicas, tras cumplirse los 180 días de plazo desde su promulgación por el presidente Luis Abinader, el 28 de julio del año pasado.

Pero, ¿cómo cambiarán las compras públicas en el país? A continuación te lo explicamos:

Según lo explicado por el director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, la normativa revoluciona el sistema con medidas concretas que asegurarán importantes mejoras, tales como:

• Más transparencia y trazabilidad: Cada proceso de compra será visible y auditable, desde el inicio hasta su ejecución.

• Régimen de consecuencias reales: Se incorporan sanciones penales para prevenir y castigar irregularidades.

• Compras sostenibles e inclusivas: Se promueve la participación de MIPYMES y empresas lideradas por mujeres, con una reserva presupuestaria del 30%.

• Nuevas modalidades de contratación: Como convenios marco y licitaciones abreviadas, que agilizan y eficientizan los procesos.

• Tecnología al servicio de la gente: Se lanza la plataforma EficomprasRD, una tienda virtual para las compras menores, transparente y abierta.

Además, se establece un marco de coordinación entre los órganos de prevención y persecución de la corrupción, como la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) y la Unidad Antifraude de la Contraloría, para asegurar un monitoreo continuo.

Implementación gradual

La DGCP explicó que, a partir de ahora comienza un proceso de implementación gradual de la normativa, que conlleva una etapa de capacitación y el acompañamiento del órgano rector a las unidades de compras de las instituciones sujetas al ámbito de aplicación para garantizar que nadie se quede atrás en el cumplimiento de la nueva legislación.

“El despliegue gradual asegura que cada etapa cuente con el respaldo reglamentario necesario, brindando certeza y pasos claros para todos los actores del sistema”, afirmó el director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, mediante una nota de prensa.

La institución también informó que este jueves emitirá una resolución que orienta los próximos pasos institucionales para garantizar la correcta implementación de la ley.

Paso firme

Se recuerda que el pasado mes de julio del 2025, el presidente Luis Abinader aseguró que, con la firma y promulgación de la nueva Ley de Contrataciones Públicas, se da un paso firme y decisivo en la transformación del Estado dominicano que ha impulsado desde el primer día de su gestión, convencido de que los recursos públicos deben ser administrados con integridad, con responsabilidad y siempre al servicio del bienestar común.

Agregó que desde el Gobierno se comprometen a dotar esta ley de los recursos humanos, tecnológicos y financieros necesarios para su efectiva aplicación.

"Esta ley es, además, una herramienta clave en la lucha contra la corrupción. Nos permite cerrar espacios a la discrecionalidad, fortalecer los mecanismos de control y garantizar condiciones más justas para todos los actores del sistema", añadió.

El jefe de Estado resaltó, además que, es una señal de confianza para los inversionistas, de garantía y de equidad para los suplidores y, sobre todo, es una esperanza concreta de mayor bienestar para cada ciudadano y ciudadana del país.