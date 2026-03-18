La teoría de los Tres Cojines

Publicado por Lily Luciano Creado: Actualizado:

La llamada “teoría de los cojines” se ha convertido en uno de los recursos más utilizados en decoración para transformar sofás y camas en espacios visualmente atractivos, equilibrados y con personalidad.

Lejos de ser una simple acumulación de almohadas, este método responde a una lógica de composición basada en capas que aporta orden y profundidad.

El principio central consiste en organizar los cojines de mayor a menor tamaño, colocándolos desde el fondo hacia el frente.

De esta manera se crea una especie de “escalera visual” que guía la mirada y genera sensación de estructura.

Los cojines grandes se ubican junto al cabecero o respaldo, los medianos se sitúan delante de estos y, finalmente, los más pequeños o rectangulares se colocan al frente como acento decorativo.

Dentro de esta técnica, destaca la conocida regla 2-2-1, especialmente aplicada en sofás: dos cojines grandes en los extremos, dos de tamaño intermedio y un cojín pequeño o rectangular en el centro.

Esta fórmula aporta equilibrio sin sobrecargar el espacio y permite introducir un punto focal que rompa la simetría.

En cuanto a proporciones, se suelen emplear cojines base de aproximadamente 65 × 65 cm para aportar volumen, seguidos de piezas de 50 × 50 cm como transición, y culminando con un cojín rectangular de unos 50 × 30 cm que añade contraste y dinamismo.

Otro elemento clave es la mezcla de texturas y colores.

La teoría recomienda evitar la uniformidad absoluta y apostar por la combinación de tejidos, tonos lisos y estampados.

Esta variedad aporta riqueza visual y evita que el conjunto luzca plano o monótono.

Aplicada correctamente, esta técnica permite lograr ambientes acogedores, elegantes y bien pensados, sin necesidad de saturar el espacio. El resultado es una composición armónica que equilibra estética y funcionalidad, elevando de forma sencilla cualquier rincón del hogar.