Lo bueno, lo malo y lo interesante: Todo lo que debes saber del NBA All Star 2026

Publicado por AP Creado: Actualizado:

La situación lo exigía, el nuevo formato lo exigía, y los mejores jugadores de la NBA lo cumplieron.

Por lo tanto, este se convirtió en un Partido de las Estrellas, con actuaciones brillantes, tiros importantes... ¡y defensa! Cuatro partidos de tres equipos en una sola tarde sumaron 48 minutos de euforia baloncestística, porque todos los involucrados tenían un objetivo y una misión comunes: devolverle el brillo al clásico de mitad de temporada.

Así que el 75.º Partido de las Estrellas de la NBA fue un partido para disfrutar y saborear, como se vio. El récord oficial mostrará que USA Stars venció a USA Stripes por 47-21 para quedarse con el trofeo, después de que World fuera eliminado prematuramente y privado de cualquier derecho a presumir a nivel mundial; así es como la historia registrará los resultados. Mientras tanto, el ambiente en la cancha importaba más. Rebosaba competencia. Reflejaba que los jugadores estaban comprometidos y se preocupaban.

"Me gusta este formato", dijo Anthony Edwards con naturalidad tras recibir el premio al Jugador Más Valioso. "Fue realmente bueno. Nos hizo competir".

Reacciones

El jugador retirado de los Spurs, Manu Ginóbili, lo calificó en X como "¡el Juego de las Estrellas de la NBA más divertido en mucho tiempo!".

El jugador del equipo mundial Karl-Anthony Towns dijo: "Creo que después de hoy, creo que todos pueden ver que la competencia está ahí, y creo que todos lo hicimos hoy y nos esforzamos mucho. Espero que la afición y todos ustedes lo aprecien".

El delantero de los Portland Trail Blazers, Deni Avdija, israelí y miembro del equipo mundial, calificó el último cambio como un formato divertido.

"La gente está a punto de entender lo divertido que es ver el Juego de las Estrellas", dijo. "Va a ser un poco más competitivo; intentemos recuperarlo".

Damian Lillard gana competencia de triples

Durante su año de ausencia por lesión, Damian Lillard le recordó al mundo por qué es uno de los mejores tiradores de su generación con una actuación estelar que le permitió ganar el Concurso de Triples por tercera vez. Se une a Larry Bird y Craig Hodges como los únicos jugadores en lograrlo.

El base de 35 años de Portland contuvo a Devin Booker en una emocionante final, ganando 29-27 cuando Booker falló sus últimos tres tiros.

Flojo concurso de donqueos

Justo cuando la NBA podría tener su Juego de las Estrellas amañado, el Concurso de Mates fue lo suficientemente decepcionante como para provocar un debate entre los aficionados sobre cómo salvar una competición venerable que está perdiendo fuerza.

El evento, inmortalizado por figuras como Julius Erving, Michael Jordan y Kobe Bryant, fue principalmente atractivo por malas razones este año, aunque Keshad Johnson, de Miami, tuvo una actuación lo suficientemente buena como para unirse al campeón del Concurso de Triples, Damian Lillard, en una victoria arrasadora de Oakland en los dos eventos más importantes del Sábado de las Estrellas.

La descarga de Kawhi

Kawhi Leonard anotó 31 puntos en 12 minutos y lideró a su equipo a la victoria en el tercer minipartido del domingo. El siete veces All-Star anotó 11 de 13 tiros y seis triples, deslumbrando a sus compañeros All-Stars e incluso provocando que Victor Wembanyama, de 2,23 metros, intentara defenderlo en un intento desesperado.