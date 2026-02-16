Miles abarrotan calle Duarte de Bonao en celebracion de carnaval de Bonao

Publicado por Tony Brito Creado: Actualizado:

El Carnaval Bonao 2026 tuvo este domingo su tercera salida exitosa de los macaraos, carrozas y grupos individuales, así como la visita del doctor Félix Cruz Jiminián.

Dentro de las festividades carnavalesca en la zona del parque Duarte fue reconocido otro personaje del carnaval de Bonao, Bienvenido Trinidad, “Nin la Leyenda”, con 66 años participando de manera activa en estas actividades folklóricas.

COCABO, ha reconocido dentro a las actividades carnavalescas a otros personajes, como Juanito el Caretero, el Bailarín, Felle y la Bruja.

Imágenes del carnaval de Bonao

La tercera salida, contó además con la presencia de miles de personas, quienes estuvieron de una manera organizada en las áreas de las exhibiciones, en los VIP reservadas para invitados especiales que vienen cada domingo apoyando la fiesta del Carnaval de Bonao estuvieron repletos.

El presidente de COCABO, César Emmanuel Cerda, agradeció el apoyo del pueblo para disfrutar su fiesta en la tercera salida y valoró su comportamiento.

Entre los grupos que exhiben sus disfraces, se destacan, Los Tucanes, Malos, Guacamayos, Traidores, Elfos, Cbras, Bellacos, Poderosos, Leones, Traviesos, Panteras, Elites, Furiosos, Traidores, Pingüinos, Wizard, Callejeros, Los 70, Felinos, La Era de Trujillo, Perros Locos, Forasteros, Pitbull, Caciques, Destructores, Parranderos, Compinches, Enterradores, Cemies, Veteranos, entre otros.