En tiempos difíciles, la solidaridad sigue siendo uno de los mayores valores del dominicano

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

República Dominicana ha demostrado en distintas ocasiones su capacidad de unirse y apoyar al prójimo en momentos de crisis. Esa vocación solidaria vuelve a cobrar sentido cada 20 de diciembre, cuando se conmemora el Día Internacional de la Solidaridad Humana.

Una de las expresiones más recientes y contundentes de esa solidaridad se vivió el 08 de abril de 2025, tras el trágico colapso del techo de la discoteca Jet Set, un hecho que dejó más de 200 personas fallecidas y más de un centenar de heridos.

La magnitud del suceso sumió al país en las garras del dolor y la incertidumbre. Sin embargo, en medio del caos, emergió una respuesta colectiva rebosada de empatía.

Rescatistas, voluntarios y personal de emergencia trabajaron sin descanso, mientras cientos de personas acudían de forma espontánea a donar sangre, alimentos y agua, o a brindar apoyo emocional a familiares de las víctimas.

Donaciones récord

El ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, destacó en ese momento la masiva respuesta de la población en los centros de donación.

“No se querían despegar de los sitios, y no se iban si no donaban su sangre”, afirmó, al señalar que se registraron donaciones récord en medio de la emergencia.

Las labores de rescate también evidenciaron el esfuerzo de los organismos de socorro.

Rescatistas trabajaron sin descanso

El presidente de la Brigada de Rescate y coronel del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo Norte, Ramón de León, indicó que desde las 5:00 de la mañana del día de la tragedia su equipo permaneció en el lugar sin interrupciones, y estimó que los trabajos podrían extenderse por varios días.

De León reconoció el impacto emocional que tuvo presenciar a decenas de personas desesperadas en busca de información sobre sus familiares, una escena que calificó como profundamente conmovedora. Aunque comparó la magnitud del desastre con el terremoto de Haití de 2010, subrayó que la capacidad de respuesta del Estado dominicano fue significativamente mayor.

“Ha sido diez veces mejor que en el terremoto de Haití”, expresó, al destacar la coordinación institucional y la entrega de quienes trabajaron en el terreno.

¿Qué se propone con este día?

El Día Internacional de la Solidaridad Humana, proclamado por la Organización de las Naciones Unidas, busca resaltar valores como la unidad, la cooperación y el apoyo mutuo, además de promover acciones concretas para combatir la pobreza y alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

La solidaridad, cuyo origen etimológico proviene del latín solidus, se define como un valor humano basado en el apoyo voluntario, imparcial y desinteresado hacia otros, especialmente en situaciones de crisis. En República Dominicana, ese valor se desbordó frente al Jet set, una de las tragedias más dolorosas de los últimos años.