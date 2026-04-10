¡‘Tips’ elígelos frescos!

Publicado por Nelly Ramírez Creado: Actualizado:

Quizás no todas las personas al momento de comprar verduras y vegetales se toman el tiempo para observar el estado de la piel, su verdor, la forma... sino que se limitan a la cantidad que requieren, el precio y listo. Sin embargo, detenerse un momento en el área para apreciar su aspecto antes de ponerlo en el canasto ayuda a no elegir productos dañados o que duren menos tiempo en la nevera, y, en consecuencia, se evita pérdida de dinero.

¿Cómo saber su calidad y cuándo están sanos y frescos?

Según recomendaciones de la coach y fitness Beatriz Hernández en su cuenta de Instagram @beatrizfitt, a la hora de elegir productos como:

1.- Limón, Es importante que su piel esté lisa y brillante, de eso depende que estén maduros y jugosos, mientras que, si la piel está rugosa, es porque están viejos y secos.

2.- Ají morrón. Sobre estos dice que si se quieren dulces hay que eligir los que tienen cuatro lóbulos en vez de tres y que su piel luzca firme y no arrugado.

3.-Guineos maduros. Afirma que si el tallo es corto es porque están bien dulces, en cambio si es largo es porque no tienen sabor. Recomienda elegirlos firmes y sin golpes.

4.- Sandía. Respecto a esta fruta dice que debe elegirse las que tengan manchas amarillentas, ya que eso significa que estuvieron más tiempo en la tierra y el tiempo adecuado en la planta. Y, si tienen algunas picaduras, explica es porque las abejas la han polinizado por lo que estarán bien dulces. Igualmente, deben tener buen peso, dependiendo de su tamaño y que el ombligo sea de círculo pequeño no grande.

5.- Melón. De esta dice que también debe tener manchas amarillas, si está suave al tacto y con el ombligo grande es porque está dulce, pero si tiene el ombligo pequeño no está bueno.

6.- Berenjenas. La piel debe estar lisa y brillante, que el tallo luzca verde y fresco y que al presionarla ceda y luego recupere su forma. En cambio si están arrugadas, o con partes oscuras es porque están pasadas.

7. Piñas. Para saber si están buenas debe tratarse de sacar una hoja, si sale fácil ¡llévatela! de lo contrario, está mala, además de que debe oler fresco y no tener golpes.

8.- Aguacate. Indica que si al quitar el palito del ombligo está amarillo verdoso es porque está listo para consumir, además de que la piel debe ceder un poco al presionarlo. En cambio si el ombligo está marrón es porque está pasado o amargo.

9.- Uvas. De esta dice, que si lucen arrugadas y con el tallo marrón, es porque están malas, en cambio si están firmes y con el tallo verde, perfectas.