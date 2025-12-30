Tradición y magia: Mágica Navidad reúne a más de 700 niños

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

BÁVARO-PUNTA CANA.- Con una participación histórica de más de 700 niños, el Lopesan Costa Bávaro Resort, Spa & Casino celebró la llegada de la vigésima cuarta edición de su emblemático espectáculo infantil “Mágica Navidad”, una tradición que refleja el compromiso del hotel con el fortalecimiento de los lazos entre la hospitalidad, las familias y las comunidades que forman parte del destino Bávaro–Punta Cana.

Como ya es tradición, la magia y la fantasía se apoderaron del Boulevard del resort, transformándolo en un espacio de alegría, con una colorida feria de helados, golosinas y refrigerios que sirvió de antesala al esperado espectáculo “Mágica Navidad”.

Este año, la celebración reunió a cerca de 700 niños, entre huéspedes e invitados de las comunidades del destino Bávaro–Punta Cana, reafirmando el compromiso del resort en crear experiencias memorables que unen a la familia y la esencia de la hospitalidad.

No falto el apoyo de los socios aliados que son las fundaciones “Mi Milagro Isanely”, fundación “María Veron”, y la educadora conocida como María Villa Playwood quienes se encargaron de coordinar la llegada de los estudiantes.

Wendy Gómez, presidenta de la fundación Mi Milagro Isanely, reafirmó su compromiso con la celebración del Día de Navidad junto al Lopesan Costa Bávaro Resort, Spa & Casino, al destacar este espacio como una valiosa oportunidad para integrar a los estudiantes de distintos sectores del destino al crecimiento del turismo. Una alianza que fortalece el sentido de pertenencia y siembra en las nuevas generaciones la convicción de que el desarrollo turístico también se construye con inclusión, educación y esperanza.

Por su parte, Carlos Jiménez Ruiz, director de Desarrollo del Área del Caribe del Grupo Lopesan, expresó que este encuentro nace con el propósito de llevar alegría, pero, sobre todo, de reafirmar a los niños de las comunidades cercanas que ellos son parte esencial del crecimiento y del futuro de la hotelería. “Desde nuestra propiedad creemos firmemente en una hotelería con alma, comprometida con su entorno, donde el desarrollo va de la mano del bienestar social y la esperanza de las nuevas generaciones”.

Fiel a su tradición, este evento presentó una puesta en escena cargada de magia, ilusión y regalos, creando momentos inolvidables para cientos de niños de las comunidades. Esta iniciativa reafirma el compromiso social de Lopesan Hotel Group con la región, consolidándose como una celebración que integra el entretenimiento de alto nivel con la solidaridad, especialmente significativa durante la temporada navideña.

El gran protagonista de la noche fue el ballet “Caribe Siempre Tuyo”, conformado por más de 40 bailarines, quienes ofrecieron un vibrante espectáculo de 45 minutos. La presentación combinó color, música y fantasía, con personajes entrañables como princesas, renos de Santa Claus, hadas, soldaditos de plomo, muñecos navideños, acróbatas, el Grinch y un emotivo cierre con la llegada de Santa Claus, cargado de regalos para los más pequeños.

Con el paso de los años, “Mágica Navidad” se ha consolidado como un referente de la temporada, llevando ilusión, alegría y esperanza a los niños de las escuelas públicas y comunitarias del destino turístico de Punta Cana, y reafirmando el valor de una hotelería que trasciende sus instalaciones para impactar positivamente en su entorno.