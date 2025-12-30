Migración haitiana en 2025: qué cambió este año y qué sigue igual

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

República Dominicana y Haití comparten una isla, pero no las mismas condiciones sociales, políticas ni de seguridad. Desde 1844 son naciones independientes, y desde entonces la migración ha sido un fenómeno constante que se ha intensificado a medida que la crisis haitiana se agrava.

En 2025, ese flujo estuvo marcado por deportaciones, refuerzo fronterizo y nuevas medidas oficiales, pero también por problemas estructurales que persisten desde hace años.

Migración detiene a extranjeros indocumentadosDGM

De acuerdo con datos proporcionados por la Dirección General de Migración (DGM) al periódico HOY, 414,469 haitianos fueron reconducidos a su país entre el 1 de octubre de 2024 y el 31 de octubre de 2025.

De ese total, 238,378 corresponden a deportaciones, mientras que 176,091 fueron repatriaciones, en el marco de los operativos de control migratorio ejecutados durante el período.

A estas cifras se suman los retornos voluntarios. Según un reporte de septiembre de la DGM, 115,461 haitianos en condición migratoria irregular regresaron por voluntad propia a Haití durante los primeros ocho meses de 2025.

Las provincias de Haina, Dajabón y Elías Piña figuran entre los puntos donde se registró con mayor frecuencia esta situación.

Ante este escenario, el periódico HOY conversó con Wilson Gómez, presidente del Instituto Duartiano, para analizar qué cambió realmente en la migración haitiana durante este año y qué sigue igual.

Una crisis que se agravó

Para Gómez, el principal detonante del fenómeno migratorio en 2025 sigue siendo la inseguridad que generan las bandas armadas en Haití.

Wilson Gómez, presidente del Instituto DuartianoElieser Tapia

“El problema prosiguió. Al agravarse la situación en Haití, lógicamente la amenaza que se cierne sobre el país también se incrementó”, afirmó.

Criticó además la respuesta de la comunidad internacional ante la crisis haitiana, señalando que no hubo acciones concretas que respondieran a las expectativas dominicanas.

“La actitud de la comunidad internacional fue determinante. No hubo una acción concreta en los términos que aspira la República Dominicana”, sostuvo.

En ese sentido, calificó como insuficiente el despliegue internacional encabezado por Kenia.

Agentes de policía haitianos y kenianos en Puerto Príncipe, capital de Haití, en 2024Ricardo Arduengo/Reuters

Wilson Gómez: “No bastaban esos agentes de Kenia y algunos que apoyaron mínimamente porque las fuerzas vandálicas haitianas eran superiores y tenían y mantienen el dominio del territorio, por tanto, eso fue una acción fallida”.

¿Qué cambió en 2025?

Gómez reconoce que, ante el agravamiento de la crisis, el Estado dominicano reaccionó reforzando los controles migratorios, especialmente en la frontera.

Indicó que la Dirección General de Migración aumentó la formación y preparación de agentes con el objetivo de repatriar a un mayor número de indocumentados.

En la foto, nuevos agentes en periodo de pasantía para el control fronterizo.Migración

“Hubo esfuerzos de los altos mandos: se reforzó la frontera, se establecieron torres de vigilancia y control, se fortalecieron equipos y personal”, explicó.

No obstante, advirtió que se trató de una respuesta temporal.

“Fue una respuesta contingente del momento. Aspiramos a que sea una medida de permanencia; tienen que crearse las estructuras necesarias”.

Transformar la frontera

Desde la óptica del Instituto Duartiano, uno de los cambios necesarios -aún no consolidados- es la transformación del modelo fronterizo.

Gómez planteó replicar en la frontera el esquema de la Base Aérea de San Isidro, donde los militares viven con sus familias y cuentan con servicios básicos.

“La Fuerza Aérea podría estar instalada con dignidad: centros de salud, escuelas, espacios de recreación, instalaciones deportivas, farmacias”, señaló.

A su juicio, esto permitiría un mayor control interno y elevaría la moral militar.

Wilson Gómez: “Eso influye en la autoestima del militar. Se siente tomado en cuenta y entiende que una inconducta puede poner en riesgo todo lo conquistado”.

Migración realizando operativosDGM

También sostuvo que sigue pendiente mejorar la calidad de vida del ciudadano fronterizo, con mejores salarios y políticas que incentiven la contratación de dominicanos en las empresas ubicadas en la zona.

“El propósito es que la gente se sienta atraída por la frontera y pueda alcanzar desarrollo allí”.

También reconoció que el muro fronterizo ha sido efectivo, pero insistió en que su construcción debe continuar.

Las 15 medidas anunciadas por el Gobierno

Presidente Luis AbinaderFoto de archivo

En abril de 2025, el presidente Luis Abinader anunció 15 medidas para “garantizar la paz, la seguridad y la soberanía nacional”, entre ellas:

Biometrización en hospitales

13 kilómetros adicionales al muro fronterizo

Ampliación de las brigadas fronterizas

Incorporación de 750 nuevos agentes migratorios

Mayor eficiencia en las repatriaciones

1,500 nuevos soldados en la vigilancia de la frontera

Anteproyecto de reforma del marco legal migratorio

Continuar con la instalación de oficinas de control migratorio

Modificación del reglamento de operación de los mercados

Solicitud de colaboración de los gobiernos locales para ampliar eficiencia de repatriaciones

Creación de un Observatorio Ciudadano Sobre el Funcionamiento de la Política Migratoria

Estudiar normativa migratoria dominicana

Impulsar en discusión salarial tripartita la dominicanización del empleo

Garantizar que los beneficiarios del programa Supérate puedan incorporarse al trabajo en el sector construcción y agrícola, sin perder su apoyo

Ampliación del fondo administrado por el Banco Nacional de Desarrollo y Exportaciones (Bandex)

Sobre estas disposiciones, Gómez afirmó que se han registrado avances.

“Hay comisiones que han trabajado, se han hecho actividades en hospitales, en la comprobación de la biometrización. Se ha avanzado, aunque todavía no es todo lo que uno aspira”.

¿Qué siguió igual en 2025?

Pese a los cambios, Gómez considera que persisten problemas estructurales.

Uno de ellos es el uso de mano de obra irregular.

“El trabajo tiene que hacerse con personas con documentos, porque no hacemos nada con levantar esos controles biométricos (...) la lucha este año ha sido muy abierta, se ha visto que el empresariado no entiende el alcance del problema, ellos sigues privilegiando el interés particular, no alcanzan a ver el interés general”, criticó.

También cuestionó que dominicanos participen en el transporte de indocumentados y luego estos sean liberados.

Asimismo, señaló que las políticas de repatriación no se mantienen de forma sostenida.

"Las políticas de repatriación se endurecen por momentos, pero después uno se da cuenta que se reduce la intensidad", afirmó.

A su juicio, la falta de una política permanente y rigurosa de control fronterizo sigue siendo uno de los grandes pendientes.

Wilson Gómez “(Hay que) poner la inteligencia militar y de Estado para descubrir esa corrupción que hay en la frontera y enfrentarla de manera decidida. No los casos aislados de que viene un un vehículo".

Añadió que si hay inteligencia en práctica, eso se descubre. "Tiene que haber la voluntad política de enfrentar eso. Se resuelve, pero con decisión".

Un llamado al espíritu de Duarte

Gómez cerró su análisis apelando a los principios del patricio Juan Pablo Duarte.

Wilson Gómez “Ahí se necesita el espíritu de Duarte. Él fue claro: el Gobierno tiene que mostrarse justo y enérgico o no tendremos patria ni libertad”.

Finalmente, afirmó que la medida de repatriar 10,000 extranjeros por semana no se está aplicando.