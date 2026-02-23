UAPA celebra la semana del abogado con panel "Ética , libertad de expresión y derecho mediático"

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Con la participación de los juristas José Alejandro Vargas, juez del Tribunal Constitucional; Pantaleón Mieses, abogado penalista y Luis Adriano Taveras, juez del Tribunal de Tierras de Jurisdicción María Trinidad Sánchez, la Universidad Abierta para Adultos (UAPA) realizó el panel ´´ Ética, Libertad de Expresión y Derecho Mediático, durante un encuentro híbrido.

La actividad académica fue organizada por la Escuela Ciencias Jurídicas y Políticas en ocasión de la Semana del Abogado, los expertos enfatizaron que la libertad de expresión no es ilimitada y que requiere límites para evitar daños como la difamación o afectación al buen nombre de los ciudadanos. Además, abogaron por un equilibrio entre la libertad y la ética profesional; ´´ sin censuras previas, pero en contratación y organicidad en la información ´´.

Asimismo, coincidieron en que las publicaciones como la desinformación con los nuevos conceptos del ciberbulyng o cibeacoso ( maltrato, humillación entre menores utilizando medios digitales) causan daños irreparables a personas o instituciones, priorizando derechos ajenos, al tiempo de resaltar que la difusión debe ser imparcial verificada y organiza; ´´ evitando impactos negativos´´, externaron los expositores.

´Los medios deben suministrar información contrastada y oportuna para evitar daños a personas. No se busca limitar la libertad de expresión ni imponer controles, sino promover su ejercicio ético por profesionales capacitados ´´, indicó el magistrado José Alejandro Vargas.

En tanto, el abogado Pantaleón Mieses, se refirió a que la ética es un ´deber ser´´ que prioriza los derechos de terceros sobre los propios, ´´ las redes sociales ya tienen controles éticos; el Estado debe limitar la expresión que dañe personas o instituciones.

De su lado, el juez Luis Alejandro Marte externó que ninguna demanda repara el daño moral ocasionado a la imagen por publicaciones lesivas; ´´la libertad de expresión implica expresar ideas sin censura previa, pero está regulada y no es absoluta ´´

La bienvenida y apertura estuvo a cargo de la Fernando Inan Cruz, director Académico del Recinto Santo Domingo Oriental, seguida por la presentación las semblanzas de los expositores a cargo de Xiomara Polanco, directora de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas, la cual ponderó la importancia de la celebración de los juristas.

El panel fue moderado por Anyelina González Peña, directora de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas del Recinto Sede, quien generó un enriquecedor intercambio de ideas sobre los desafíos que enfrenta la profesión jurídica frente al impacto mediático y la necesidad de fortalecer prácticas profesionales alineadas con principios deontológicos.

La clausura estuvo a cargo de Esteban Jáquez, directivo del Recinto Cibao Oriental Nagua, quien valoró el espacio académico para la formación integral de los futuros abogados y el compromiso social de la Institución pionera en educación a distancia virtual.

La actividad formativa fue concurrida por participantes de la carrera de Derecho, facilitadores y tuvo como propósito fomentar una reflexión sobre la temática.