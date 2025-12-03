Misa
UNADE conmemora 22 años de liderazgo en la formación de líderes estratégicos
La Universidad Nacional para la Defensa “General Juan Pablo Duarte y Díez” conmemoró su vigésimo segundo aniversario con una solemne misa en la Parroquia Nuestra Señora de la Altagracia del Ministerio de Defensa, junto a destacadas autoridades civiles, militares y académicas.
Durante el acto, el Rector de la UNADE, Mayor General Dr. Rafael Vásquez Espínola, ERD, expresó su gratitud al presidente, Luis Abinader Corona; al Ministro de Defensa, Teniente General Carlos Antonio Fernández Onofre, ERD, por su continuo respaldo al desarrollo académico y estratégico de la universidad; y al Ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Dr. Franklin García Fermín, por su constante acompañamiento institucional.
En su discurso, el Rector también reconoció la valiosa trayectoria de los pasados rectores, cuyo legado ha contribuido a consolidar la misión institucional de formar líderes íntegros, con visión estratégica y vocación de servicio.