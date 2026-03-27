Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Universidad del Caribe (UNICARIBE) consolida su proyección internacional al participar en el World Skills Week 2026 que se realizó durante los días 24 y 25 de marzo aquí en Washington, uno de los principales escenarios globales de discusión sobre el futuro de la educación y el desarrollo de habilidades.

La delegación institucional estuvo encabezada por el Dr. José Alejandro Aybar M., canciller de UNICARIBE, y la Licda. Shahily Pimentel, vicepresidenta del Consejo de la Fundación Educativa del Caribe, quienes sostuvieron un encuentro estratégico con el Sr. Nunzio Quacquarelli, fundador y presidente de QS Quacquarelli Symonds.

Durante la reunión, se abordó la visión del presidente Luis Abinader y del Gobierno dominicano de posicionar al país como un destino académico internacional competitivo.

En ese contexto, se discutieron iniciativas orientadas a fortalecer la presencia de la República Dominicana en los eventos globales organizados por QS, con miras a incrementar su visibilidad, atraer estudiantes internacionales y promover alianzas estratégicas.

UNICARIBE fortalece su proyección internacional en el World Skills Week 2026

Como parte de los acuerdos alcanzados, se proyecta una visita oficial de representantes de QS a la República Dominicana, con el objetivo de sostener reuniones con autoridades del sector educativo, incluyendo a los ministros Luis M. De Camps y Rafael Santos, vinculados a las áreas de educación y educación superior, ciencia y tecnología, para explorar oportunidades de colaboración y desarrollo conjunto.

World Skills Week 2026

El World Skills Week 2026 reunió a destacadas figuras del ámbito educativo internacional con el propósito de analizar las tendencias emergentes en la transformación de los modelos educativos, particularmente en lo relativo a las habilidades que demandan los entornos laborales actuales y futuros.

Entre los participantes se destacaron Ben Webb, director ejecutivo de QS para las Américas; Patrick Brothers, miembro del consejo y director ejecutivo de QS; y Marco Serrato, vicepresidente de Learning Enterprise de Arizona State University, junto a otros líderes globales del sector.

La participación de UNICARIBE en este foro internacional reafirma su compromiso con la excelencia académica, la innovación educativa y la internacionalización, así como su papel activo en la articulación de iniciativas que contribuyan al fortalecimiento del sistema de educación superior de la República Dominicana.

Sobre UNICARIBE

La Universidad del Caribe (UNICARIBE) es una institución de educación superior orientada a la formación integral, la investigación aplicada y la vinculación internacional, comprometida con responder a los desafíos del siglo XXI.