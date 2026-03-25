Universidad Anáhuac Cancún con un portafolio pensado en el futuro

Publicado por Nelly Ramírez Creado: Actualizado:

Siguiendo las exigencias mundiales en cuanto a la preparación académica, innovando en esta oportunidad en seguridad, tecnología y liderazgo, la Universidad Anáhuac Cancún, México, ha introducido a su portafolio de carreras tres nuevas licenciaturas.

Para hablar de estas, los beneficios y oportunidades que tienen para República Dominicana, visitó la redacción de Vivir Antonio Aldrette, actual director de la International School for Leadership de la Universidad Anáhuac de Cancún, México.

Aldrette, acompañado de Grace Gómez, representante de Anáhuac en República Dominicana, explicó que las nuevas carreras son licenciaturas en Liderazgo y Gestión Estratégica Internacional, Ingeniería en Inteligencia Artificial y Ciberseguridad, desarrolladas en alianza con ARTEK, institución internacional especializada en formación tecnológica avanzada.

Indicó durante la entrevista, que, aunque la academia de estudios superiores cuenta con 43 licenciaturas, las tres últimas incluidas se encaminan hacia las exigencias mundial.

“Si queremos estar ahí como universidad, debemos adentrarnos a la tecnología y la innovación, pero no olvidándonos de dónde venimos, una universidad centrada en las personas, valores institucionales, católica, una universidad que pone énfasis en lo humano, somos humanistas”.

Dijo que es por ello, y en consonancia con la filosofía que define a Anáhuac, que fue introducida la licenciatura en Liderazgo y Gestión Estratégica Internacional, la que afirmó no es una carrera tradicional, la cual está pensada para quienes no solo quieren adaptarse al futuro, sino liderarlo.

“La idea es formar profesionales con una sólida base en liderazgo, pensamiento crítico y gestión estratégica, preparados para impulsar cambios en organizaciones y contextos globales”, expresó.

“Esta carrera es innovadora en varios sentidos, pero fundamentalmente en uno específico, toma en cuenta que la tecnología sí va a modificar la manera en que vivimos, y cómo ejercemos nuestra profesión, pero no puede modificar lo que somos como personas: tener liderazgo, guiar a otros, inspirar, motivar... ahí es que queremos apostar con esta licenciatura” sostuvo Aldrette.

Campaña institucional

Explicó, además, que conjuntamente con las nuevas carreras fue lanzada la campaña GO BIG, creación del Centro SABIA de Salud y Bienestar Integral, a través de una alianza internacional con ARTEK, así como un programa de becas para estudiantes de alto rendimiento, consolidando con este su apuesta por la formación de líderes capaces de transformar la región en un entorno global y digital.

Becas en ANÁHUAC

Para los estudiantes con alto índices académicos que opten por ingresar a las licenciaturas de Liderazgo y Gestión Estratégica Internacional, Inteligencia Artificial y Ciberseguridad, la universidad cubre el 90 % del costo de matriculación para de liderazgo, mientras que, para la otras dos, inteligencia artificial y ciberseguridad ofrecen un 70 %, explicó Aldrertte.