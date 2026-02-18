¿Cómo se ve el tren de la UASD desde adentro?

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) presentó oficialmente las primeras imágenes del tren universitario, un proyecto que busca transformar la movilidad dentro del campus más grande del país.

La experiencia desde el interior revela un diseño moderno, seguro y accesible, pensado para estudiantes, docentes y visitantes.

Los vagones muestran un estilo funcional, con asientos ergonómicos y pasillos amplios que facilitan el tránsito.

El sistema cuenta con espacios adaptados para personas con movilidad reducida, pantallas informativas y señalización digital que orienta a los pasajeros durante el trayecto. Además, se han instalado cámaras de vigilancia y personal de seguridad para garantizar un ambiente confiable.