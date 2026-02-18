Qué es el agotamiento laboral y cómo identificarlo antes de que te obligue a hacer una pausa

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El agotamiento laboral se ha convertido en un tema de creciente preocupación en el mundo profesional. Según Mayo Clinic, este fenómeno no es un diagnóstico médico en sí mismo, pero puede estar vinculado a la depresión y aumentar el riesgo de padecerla. Se trata de un tipo de estrés relacionado con el trabajo que incluye desgaste físico y emocional, sensación de inutilidad y pérdida de motivación.

Señales de alerta

Entre los síntomas más comunes se encuentran:

• Cuestionar el valor del trabajo.

• Dificultad para iniciar la jornada laboral.

• Sentirse apartado de compañeros y tareas.

• Pérdida de paciencia con colegas o clientes.

• Falta de energía y concentración.

• Cambios en hábitos de sueño y alimentación.

• Dolores físicos sin causa aparente.

Causas frecuentes

El agotamiento puede surgir por:

• Falta de control sobre las decisiones laborales.

• Escasa claridad en las expectativas del jefe.

• Conflictos interpersonales en el entorno de trabajo.

• Sobrecarga o aburrimiento extremo en las tareas.

• Ausencia de apoyo social.

• Desequilibrio entre vida personal y laboral.

Factores de riesgo

Profesiones de servicio como la atención médica, largas jornadas laborales y poca autonomía aumentan la probabilidad de sufrir agotamiento.

Consecuencias

Ignorar el agotamiento puede derivar en problemas graves: insomnio, irritabilidad, consumo de sustancias, enfermedades cardíacas, hipertensión o diabetes tipo 2.

Cómo manejarlo

Mayo Clinic recomienda:

• Revisar opciones y hablar con el jefe sobre cambios posibles.

• Buscar apoyo en colegas, amigos o familiares.

• Practicar actividades relajantes como yoga o meditación.

• Hacer ejercicio regularmente.

• Dormir lo suficiente.

• Practicar la atención plena para manejar el estrés.