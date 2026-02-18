Fundación Corripio y Cultura entregan el Premio Nacional de Literatura 2026 a Pedro Vergés

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Fundación Corripio, y el Ministerio de Cultura de la República Dominicana otorgaron el Premio Nacional de Literatura 2026 al destacado escritor Pedro Vergés, en reconocimiento a su trayectoria literaria de excelencia y a su invaluable aporte a las letras contemporáneas dominicanas.

El galardón le es concedido por la prosa ejemplar que caracteriza su obra, sustentada en un impecable manejo del idioma, así como por su sólida contribución a la literatura nacional a través de obras fundamentales, entre ellas una novela distinguida con dos importantes premios en España.

De igual manera, se reconoce la profundidad y rigor de su labor como investigador literario y ensayista, que han enriquecido el pensamiento crítico y la creación intelectual del país.

Vergés agradeció a los creadores y jurados del premio: "Agradezco a don José Luis Corripio, y a la Fundación que lleva su nombre, creadora de un premio, cuyo jurado carga sobre sus hombros, la tremenda oportunidad de conseguir que la categoría del elegido esté siempre a la altura, tanto del premio como de la generosa iniciativa. Me satisface saber que así lo han considerado en mi caso. Agradezco, también, al ministro de Cultura y a don José Alcántara Almánzar, y el historiador Carlos Balcácer".

Este reconocimiento honra la obra literaria de toda una vida y consiste en un diploma, emitido y firmado por el ministro de Cultura, señor Roberto Ángel Salcedo Sanz, y por el presidente de la Fundación Corripio, don José Luis Corripio Estrada, así como una dotación económica de dos millones de pesos dominicanos.

De conformidad con lo establecido en el Decreto Presidencial que rige este galardón, el jurado estuvo integrado por los rectores de las principales universidades del país: el maestro Editrudis Beltrán Crisóstomo, rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD); el reverendo padre doctor Secilio Espinal, rector de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM); el arquitecto Miguel Fiallo Calderón, rector de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU); el licenciado José Altagracia Hazim Torres, rector de la Universidad Central del Este (UCE); el reverendo padre José Luis de la Cruz Sosa, rector de la Universidad Católica de Santo Domingo (UCSD); el ingeniero Arturo Del Villar, rector del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC); junto al ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo Sanz; el doctor Bruno Rosario Candelier, director de la Academia Dominicana de la Lengua, y un representante de la Fundación Corripio.

El Premio Nacional de Literatura, instituido en 1990, ha distinguido a los más relevantes exponentes de las letras dominicanas. Hasta el año 2025, este alto reconocimiento ha sido otorgado, a Joaquín Balaguer y Juan Bosch (1990), Manuel del Cabral (1992), Pedro Mir (1993), Manuel Rueda (1994), Antonio Fernández Spencer (1995), Marcio Veloz Maggiolo (1996), Virgilio Díaz Grullón (1997), Lupo Hernández Rueda (1998), Mariano Lebrón Saviñón (1999), Víctor Villegas (2000), Carlos Esteban Deive (2001), Hilma Contreras (2002), Franklin Domínguez (2003), Andrés L. Mateo (2004), Diógenes Valdez (2005), María Ugarte (2006), Diógenes Céspedes (2007), Bruno Rosario Candelier (2008), José Alcántara Almánzar (2009), Mateo Morrison (2010), Jeannette Miller (2011), Armando Almánzar (2012), José Mármol (2013), Tony Raful (2014), Roberto Marcallé Abreu (2015), Ángela Hernández (2016), Federico Henríquez Gratereaux (2017), Manuel Salvador Gautier (2018), Manuel Matos Moquete (2019), León David (2020), Manuel Mora Serrano (2021), Soledad Álvarez (2022), Freddy de Jesús Bretón (2023), Juan Carlos Mieses (2024) y Efraim Castillo (2025), destacadas figuras de la literatura nacional.

Con la entrega del Premio Nacional de Literatura 2026 a Pedro Vergés, la Fundación Corripio y el Ministerio de Cultura reafirman su compromiso con el reconocimiento, la promoción y la preservación del legado literario dominicano.