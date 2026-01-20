Tu vehículo puede incendiarse por estas razones… y así puedes prevenirlo

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

Los incendios en vehículos suelen originarse por errores humanos, fallas mecánicas o descuidos en el mantenimiento. Expertos en seguridad vial advierten que la mayoría de estos siniestros pueden evitarse si se actúa con responsabilidad y se cumplen las recomendaciones básicas de prevención.

Principales causas de incendios

• Llama directa: fósforos, encendedores o colillas de cigarrillo en contacto con materiales inflamables.

• Fricción: rozamiento excesivo en ruedas, frenos, poleas o correas que genera calor extremo.

• Chispas metálicas: partículas producidas por el roce de piezas de acero o al contacto con el pavimento.

• Superficies calientes: sistemas como el escape, silenciador, catalizador o turbocompresor que alcanzan temperaturas críticas.

• Fuente eléctrica: fallas en el cableado, cortocircuitos, baterías defectuosas o daños tras una colisión.

• Otras fuentes de calor: procesos de soldadura, derrames de líquidos inflamables, reparaciones inadecuadas o exposición de objetos de vidrio al sol que actúan como lupa.

Errores humanos frecuentes

• Fumar dentro o cerca del vehículo.

• Manipular sistemas eléctricos o mecánicos sin conocimiento técnico.

• Usar el vehículo para transportar líquidos inflamables o gases combustibles.

• Ignorar mantenimientos recomendados por el fabricante.

• No atender las alertas del tablero.

• Manipular el vehículo después de un choque sin revisión profesional.

Cómo actuar frente a un incendio vehicular

• Evacuar de inmediato y mantener distancia segura.

• Avisar a las autoridades y cuerpos de emergencia.

• Señalizar y acordonar el área para evitar riesgos adicionales.

• Intentar sofocar el fuego con un extintor en buen estado.

• Prestar ayuda a posibles víctimas mientras llegan los servicios especializados.