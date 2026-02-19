Qué ver en “El Prado en Nosotros”

Publicado por Nelly Ramírez Creado: Actualizado:

Las históricas y emblemáticas calles Las Damas y Las Mercedes, de la Ciudad Colonial, se han convertido, desde el pasado 30 de enero, en un museo abierto, sin límites para los amantes de las artes plásticas.

Aquí, a lo largo y ancho de estas vías, transitadas por cientos de personas nacionales y extranjeras, convergen obras de los artistas de la talla de Velázquez, Goya, El Bosco, Tiziano, El Greco, Rubens, Rafael, Ribera, Rembrandt y Durero, protagonistas en el Museo del Prado de Madrid, España, gracias a la interesante iniciativa “El Prado en Nosotros”.

La atractiva propuesta cultural tiene un objetivo sencillo pero ambicioso: llevar la riqueza de uno de los acervos artísticos más importantes del mundo a la experiencia urbana de nuestro país.

En la muestra, que estará hasta el 26 de marzo, se pueden apreciar obras como “El Descendimiento”, de Rogier van der Weyden, “La Anunciación”, de pintor renacentista italiano Fra Angelico, “Niños Inflando una Vejiga”, obra del emblemático pintor español Francisco Goya, “Muchos Jugando a Soldados”, “La Agricultura”, “Las Ciencias y las Artes”, “Fábula del Perro y la Presa”, “Concierto de Aves”, “Recaudador de Impuestos”, “Bodas Campestre”, “Alegría del Mes de Enero con el Triunfo de Jano”, “Bartolomé e Murillo”, “Nacimiento de San Juan el Bautista, “La Virgen de la Granada”, “Saturnio”...

Todos los clásicos mencionados se pueden observar durante el recorrido desde el nacimiento de la Calle Las Damas, la explanada del Museo de Las Casas Reales, continuando en la calle Las Mercedes.

¡Ah!, pero el recorrido de “El Prado en Nosotros” no se queda ahí, igualmente se pueden apreciar obras en el Centro Cultural de España, donde hay una colectiva contemporánea de la Fundación Amigos del Museo del Prado. Estas obras incluye trabajos de artistas dominicanos que han participado en el programa “La Residencia”, un diálogo contemporáneo con el legado clásico del Prado.

Asimismo, se unen a esta exposición el Centro Taíno Casa del Cordón, Centro León de Santiago y el Centro Cultural Banreservas.

La muestra artística invita a la contemplación y al enriquecimiento del espíritu a través del arte.