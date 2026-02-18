Selenny Espinal impulsa Little Souls Foundation: prevención, cuidado y acompañamiento

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Little Souls Foundation nació de una inquietud concreta de Selenny Espinal: qué pasa con los niños y con las mujeres cuando atraviesan momentos difíciles y, en vez de apoyo, encuentran silencio, prisa o juicio. La fundación se enfoca en proteger a la niñez y acompañar a mujeres que viven situaciones que afectan su bienestar emocional. La idea es simple: que pedir orientación no se sienta como entrar a un laberinto.

Selenny, dominicana de nacimiento, habla del origen del proyecto sin adornos. Desde la adolescencia enfrentó retos sin contar siempre con recursos suficientes, y esa etapa le dejó una sensibilidad particular para reconocer lo que ocurre cuando una persona carga sola con todo. Con el tiempo fue madre joven, y eso le cambió la forma de mirar a la infancia. Selenny Espinal insiste en que muchos niños no tienen palabras para lo que sienten, pero lo muestran: irritabilidad, miedo, cambios de ánimo, silencios largos. Ahí se nota cuánto pesa un entorno estable.

En su historia también hay experiencias de acoso y violencia de pareja. Selenny las menciona como parte de un aprendizaje difícil, sin convertirlas en espectáculo. Lo que sí subraya es la conclusión: cuando no existe una red clara, pedir ayuda puede sentirse peligroso o inútil. No solo por lo que se vive, sino por lo que viene después: la mirada que juzga, el comentario que minimiza, la sensación de que hay que “explicarse bien” para que le crean.

Esa necesidad de redes confiables se hizo más evidente cuando Selenny emigró a Estados Unidos. Allí combinó trabajo, maternidad y estudios. Completó un título de asociado en Kingsborough Community College y luego una doble licenciatura en Justicia Penal y Traducción e Interpretación Judicial en Español en John Jay College of Criminal Justice. En su caso, ese recorrido académico no aparece como lista de logros, sino como herramientas: prevención, justicia, acompañamiento y, sobre todo, lenguaje claro. Selenny Espinal lo resume así: si el lenguaje se vuelve frío o complicado, la gente se queda afuera.

Hay un punto que aterriza todo en la vida real. Selenny dirige un centro de cuidado infantil, y esa experiencia marca el tono de la fundación. Allí ve a diario lo que muchas familias viven sin tiempo de analizarlo: niños con emociones intensas que no saben nombrar, cuidadores agotados, madres que llegan con el cansancio encima y aun así intentan sostener calma. Selenny suele decir que en esos espacios se entiende algo básico: lo emocional no es teoría, es rutina. Y si las herramientas son difíciles, la gente se rinde antes de empezar.

Por eso Little Souls Foundation trabaja con un enfoque cercano y práctico. Ofrece acompañamiento emocional, talleres y recursos para niños y mujeres que buscan orientación. La organización evita procesos complicados que suelen desalentar a quienes piden ayuda. La intención es que el primer paso sea posible para alguien que llega con miedo, vergüenza o agotamiento, porque la solicitud de apoyo rara vez ocurre cuando todo está ordenado.

El trabajo se sostiene sobre tres ideas. La primera es la protección: crear espacios donde los niños puedan expresarse sin miedo, con adultos que contengan antes de corregir. La segunda es el acompañamiento a mujeres sin juicio, sin preguntas que suenen a interrogatorio. La tercera es la prevención, entendida como cortar ciclos antes de que se vuelvan normalidad familiar.

La comunicación también ha sido parte del camino de Selenny. Trabajó en emisoras dominicanas como “Súper Regional 103.9”, “La Exitosa Monumental 100.3” y “Turbo 98”. En televisión colaboró en “El show de Nelson”, junto a Nelson Javier “Cocodrilo”, y participó en “De 5 a 6” por Súper TV 55. Ese oficio le enseñó a escuchar, a sostener conversaciones y a explicar sin enredar, algo que hoy se nota en sus talleres.

Su visión también se expresa en la escritura. En su libro Raíces y Alas, Selenny recoge experiencias ligadas a sanación emocional, duelo y reconstrucción personal. Ese camino influyó en la creación de Little Souls Foundation, no como receta, sino como impulso: cuando alguien entiende lo que le costó levantarse, suele querer que a otros les cueste menos.

Little Souls Foundation continúa avanzando con cada familia atendida y cada conversación sostenida sin juicio. Y en el centro está Selenny Espinal, guiando una iniciativa que nació de experiencias personales y hoy busca convertirse en un apoyo confiable para su comunidad.