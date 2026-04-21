La verdad sobre el trasplante capilar: dolor, mitos y lo que nadie te dice

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"Un trasplante capilar no duele en absoluto, en ninguna de sus fases operativas, puesto que la cirugía se realiza con sedación y anestesia local, ya sea en la zona donante, en la nuca, o en la zona receptora o área calva, donde se insertan los folículos pilosos", dijo la Dra. Ivanka Stoykova Yonkova, anestesióloga y experta en reanimación de la Clínica Imema.

Después de pasar a quirófano, se canaliza una vía venosa periférica en el dorso de la mano del paciente.

Esta vía se utiliza para dos fines:

Por un lado, administrar sedación con el fin de que no sienta nada de dolor y esté confortable durante toda la intervención; y por el otro, faciliar una terapia adecuada en el caso de que pudiera presentarse algún evento inesperado que ponga en riesgo la salud del paciente.

Trasplante capilar

Además, se inyecta anestesia local en todo el cuero cabelludo para evitar cualquier tipo de dolor y favorecer la ausencia de hemorragias.

Yonkova agregó que el efecto de esta anestesia en el cuero cabelludo, tanto en la zona donante como en la zona receptora, durará unas cuantas horas, por lo que el paciente se sentirá bien y sin dolor en la cabeza al finalizar la intervención, durante el postoperatorio.

"A la vez, se lleva a cabo una monitorización completa del paciente que comprende electrocardiograma, tensión arterial y saturación periférica de oxígeno. A lo que hay que sumar administración de oxígeno mediante cánulas nasales", aseguró.

Enfatizó en que las anestesistas son los garantes de la seguridad del paciente durante el preoperatorio, el intraoperatorio y el postoperatorio en cualquier tipo de cirugía o tratamiento médico que requiera anestesia.

¿Y por qué no duele el cuero cabelludo cuando se está haciendo el trasplante?

porque se realiza un bloqueo de los nervios periféricos que inervan todo el cuero cabelludo y aparte se complementa con anestesia local en toda la zona donde se está realizando el propio trasplante.

De esa manera garantizamos que los trasplantes capilares que realizamos en clínica y mema tienen una eficacia y máxima seguridad para el paciente.