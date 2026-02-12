"Cuando la vida nos sacude”, el libro del psicólogo Juan Rojas.

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El psicólogo, abogado y escritor Juan Rojas presentó en San Sebastián su libro “Cuando la vida nos sacude”, una obra centrada en la gestión emocional de la adversidad y los procesos de transformación personal, en un acto celebrado en San Sebastián, España.

La actividad, que incluyó una conferencia abierta al público, reunió a profesionales de la psicología, la educación, el emprendimiento y la salud mental, así como a representantes del ámbito social y cultural.

El encuentro sirvió como lanzamiento oficial del libro, disponible a nivel internacional en la plataforma Amazon.

El autor explicó que uno de los ejes de la obra es cuestionar la idea de control absoluto sobre la vida, subrayando que los procesos vitales no siempre responden a planes preestablecidos.

En este sentido, señaló que ante una crisis resulta más constructivo plantearse “para qué” ocurre una situación, en lugar de limitarse a preguntar “por qué”.