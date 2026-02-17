Dónde se verá el primer eclipse parcial del sol de 2026, qué es y cuándo será el próximo

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

El primer eclipse parcial del Sol de 2026 se observará este 17 de febrero en regiones de la Antártida, África, Sudamérica y zonas de los océanos Pacífico, Atlántico e Índico, según informó la NASA.

En el caso de República Dominicana, el fenómeno no será visible.

De acuerdo con el portal Time and Date, el eclipse se apreciará en ciudades y territorios como:

Punta Arenas (Chile); Base Marambio y Orcadas (Antártida); King Edward Point (Georgia del Sur); Isla Bouvet (Noruega); Ciudad del Cabo, Durban, Johannesburgo y Pretoria (Sudáfrica); Maputo (Mozambique); Harare (Zimbabue); Gaborone (Botsuana); Mbabane (Esuatini); Port Louis (Mauricio); Antananarivo y Toamasina (Madagascar); Victoria (Seychelles), entre otros puntos del hemisferio sur.

¿Qué es un eclipse solar parcial?

Según la NASA, un eclipse solar parcial ocurre cuando la Luna pasa entre el Sol y la Tierra, pero los tres cuerpos no están perfectamente alineados. En ese caso, solo una parte del Sol parece estar cubierta, adquiriendo forma de medialuna.

La agencia espacial explica que durante un eclipse solar total o anular, las personas ubicadas fuera de la franja donde la Luna cubre completamente el Sol también observan un eclipse parcial.

Recomendaciones de seguridad

La NASA recuerda que durante la fase parcial de un eclipse solar -incluso cuando se trata de un eclipse total- es necesario utilizar gafas especiales para eclipses o filtros solares certificados para mirar directamente al Sol.

Solo es seguro retirar la protección durante el breve período de totalidad en un eclipse total, cuando el Sol queda completamente cubierto. En caso de no contar con gafas especiales, se puede optar por métodos de observación indirecta, como un proyector estenopeico.

¿Cuándo será el próximo?

Según la NASA, el próximo eclipse solar será el 12 de agosto de 2026. En esa fecha, un eclipse solar total será visible en Groenlandia, Islandia, España y Rusia, así como en una pequeña zona de Portugal.

Un eclipse parcial podrá observarse en partes de Europa, África, América del Norte y en regiones de los océanos Atlántico, Ártico y Pacífico.