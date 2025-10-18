Conoce tu horóscopo de este sábado 18 de octubre 2025

Conoce tu horóscopo de este sábado 18 de octubre 2025

ARIES 21/03-21/04

La seguridad que tienes sobre lo que piensas te jugará una mala pasada. No siempre tienes la razón. Escucha a los demás.

TAURO 22/04-21/05

Un asunto familiar puede hacer que tus ambiciones profesionales tengan que ser aplazadas. Un amigo jugará un papel fundamental.

GEMINIS 22/05-21/06

Tendrás ganas de empezar alguna reforma en casa, pero algunos problemas pondrán a prueba tu entusiasmo. Persiste.

CÁNCER 22/06-21/07

Hay un problema que está empezando a atormentarte y deseas saber más sobre los verdaderos móviles de alguien. Sé discreto.

LEO 22/07-21/08

Realiza actividades culturales para salir de la rutina, aún desde tu hogar.

VIRGO 22/08-21/09

Armonía, paz y bienestar son las palabras con las que empezarás el día de hoy. Gozarás de tranquilidad. Disfrútala.

LIBRA 22/09-21/10

Hoy se presentará un momento complejo para toda cuestión en que lo económico tenga algo que ver. Manéjate con cuidado.

ESCORPIO 22/10-22/11

Por el momento no tendrás batalla alguna que librar ni enemigo en vista. Se agita la bandera blanca de la paz.

SAGITARIO 23/11-21/12

Si tienes carencias observa cuán desordenada está tu casa, limpia y verás cómo la prosperidad llegará inmediatamente.

CAPRICORNIO 2/12-21/01

Hoy vivirás un momento de gran tensión debido a la intolerancia de un familiar. Trata de oficiar de mediador y evitar se extienda.

ACUARIO 22/01-21/02

Tendrás la impresión de que tus amigos te estarán probando. No dudan de tus habilidades, pero te empujan la paciencia hasta el límite.

PISCIS 22/02-21/03

Habrá demoras y complicaciones en el trabajo. No te enfades porque no se debe a la ineficiencia de algún colega. Sé paciente.

