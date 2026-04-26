Ulises Heureaux Ogando, cónsul en Haití en 1914.

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El seis de diciembre de 1914 asumió la Presidencia de la República el general Juan Isidro Jimenes Pereyra, tras ganar las elecciones organizadas en el mes de octubre por el presidente interino Ramón Báez.

Jimenes Pereyra, del partido conocido como los Bolos, le ganó las elecciones al general Horacio Vásquez, del Partido Nacional o partido de los Coludos, simbolizando un gallo de pelea, que reflejaba la afición de la mayoría del pueblo dominicano por las competencias gallísticas. Las elecciones fueron reñidas.

Siguiendo la tradición constitucional dominicana y que prevaleció durante el gobierno de Heureaux, las elecciones fueron por colegios electorales. Jimenes obtuvo 40,076 votos y 337 delegados, de un total de 632, mientras Horacio Vásquez se quedó con 39,632 votos. Horas después de instalado como presidente, Jimenes anunciaba su gabinete:

JUAN ISIDRO JIMENES

Presidente Constitucional de la República

En ejercicio de la atribución que me confiere el artículo 53 de la Constitución,

DECRETO

Art. Único.- Para el despacho de los asuntos de la Administración Pública, quedan nombrados los siguientes secretarios de Estado;

Para los Despachos de lo Interior y Policía; Licdo. Elías Brache Hijo;

Para el Despacho de Relaciones Exteriores, señor Bernardo Pichardo;

Para los Despachos de Hacienda y Comercio; Licdo. Armando Pérez Perdomo;

Para los Despachos de Justicia e Instrucción Pública: Lcdo. Jacinto B. Peynado;

Para los Despachos de Fomento y Comunicaciones: Señor Federico Velásquez y H;

Para los Despachos de Guerra y Marina: General Desiderio Arias

Para los Despachos de Agricultura e Inmigración: Jaime Mota

…Dado en Santo Domingo, capital de la República, a los 6 días del mes de diciembre de 1914, año 71 de la Independencia y 52 de la Restauración. (Colección de Leyes y Decretos, Tomo 23, Archivo General de la Nación).

En momentos en que República Dominicana celebraba elecciones Presidenciales, en Haití estallaba una revuelta del general Joseph Davilmar Théodore contra el presidente Oreste Zamor. Théodore entró triunfante a Puerto Príncipe, desde el norte, y se instaló en la Presidencia el 10 de noviembre de 1914.

En diciembre fue designado como cónsul general y encargado de negocios interino de la misión dominicana en Haití el escritor Ulises Heureaux hijo, sustituyendo a Ricardo Limardo, quien sólo tenía unos meses en el cargo.

Aunque no he localizado la designación de Heureaux, su nombramiento pudo haber salido entre el 14 de diciembre de 1914, pues el día 15 el general Ricardo Limardo envió un telegrama al ministro Bernardo Pichardo, expresándoles que estaba al corriente de su destitución y que esperaba al nuevo funcionario para hacerle entrega de la Legación.

Heureaux ya estaba en Haití a finales de diciembre, pues el 29 envió un despacho a Santo Domingo, en el que daba cuenta sobre rumores de una revuelta en el sur de Haití.

La designación de Heureaux como jefe de la misión dominicana en Haití puede resultar extraña, debido a que el presidente Jimenes fue uno de los acérrimos enemigos del presidente Ulises Heureaux Levelt (1887-1899), en la postrimería de su gobierno despótico. Sin embargo, Jimenes conocía al joven desde que era niño, en los tiempos en que fue socio y amigo del padre.

Heureaux nació el 14 de diciembre de 1870, en San Juan de la Maguana, de la relación del general Heureaux con la sanjuanera Juana Ogando, proveniente de una familia guerrera, comprometida en la lucha por la Independencia y la Restauración de la República.

Siendo muy joven fue enviado a Francia y Alemania, donde estudió dramaturgia y música. Fue un fecundo escritor, que dejó una amplia gama de obras teatrales, cuentos y novelas. La más famosa novela se titula “En la Copa de un árbol”, que ha logrado atravesar el siglo para llegar a la presente generación.

Ulises Heureaux era el jefe de la misión dominicana en Haití cuando sucedieron los terribles acontecimientos del 27 y 28 de julio de 1915 que estremecieron al país. La noche del 27, fueron acribillados más de cien prisioneros políticos en la Penitenciaría de Puerto Príncipe, por órdenes del jefe de la Policía, general Charles Oscar Etienne. Dentro de los muertos estaba el expresidente Oreste Zamor. Gobernaba entonces el general Jean Vilbrun Guillaume Sam, quien había asumido la Presidencia en febrero, tras una revuelta contra el presidente Théodore. También murió en la masacre el general dominicano Francisco Beltré, quien había caído prisionero en la frontera haitiana días antes.

La masacre se dio en respuesta a la revolución del doctor Rosalvo Bobo, quien se había levantado en armas en Cabo Haitiano. Debido a la conmoción causada por la masacre, el presidente se refugió con su familia en la Legación de Francia y el día 28, después del funeral, una turba furiosa lo sacó de su escondite y lo descuartizó en las calles. Ese fue el detonante para la intervención de las tropas de Estados Unidos, al mando del almirante William Caperton, del Vapor Washington, que desde hacía día vigilaba las costas haitianas.

El general Oscar Etienne se refugió en la misión dominicana, que estaba en la Grand Rue, pero hasta allí fue una multitud, dirigida por el general Edmond Polynice, quien había perdido dos hijos en la masacre del 27. El fugitivo jefe de la Policía fue asesinado y quemado con petróleo en la puerta de la Legación.

Heureaux no estaba en ese momento, debido a que había ido a un viaje a Cabo Haitiano, sin autorización del secretario de Relaciones Exteriores, por lo cual recibió una amonestación. En ese momento estaba al cuidado de la Legación el secretario Carlos Castillo, quien no pudo impedir que entrara la turba.

A finales de agosto de 1915, fue designado como ministro plenipotenciario en Haití el ex senador de Barahona Carlos Alberto Mota, pero Ulises Heureaux siguió como cónsul general.

La misión de Heureaux Ogando terminó en 1917, durante la ocupación norteamericana en República Dominicana (1916-1924), cuando fue cancelado debido a que el ministro norteamericano en Puerto Príncipe lo acusó de ser aliado de los alemanes, en momentos en que había estallado la primera guerra mundial. Esa sospecha surgía porque tenía buena relación con los diplomáticos y la colonia alemana en Haití, pues hablaba bien alemán. Heureaux Ogando murió el primero de marzo de 1938, en Santo Domingo.