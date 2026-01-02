14 equipos logran pase a las finales

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Un total de 14 equipos aseguraron su pase a la gran final de la XXXVI edición del Torneo de Béisbol Navideño de la Academia Luisito Mercedes, opción a la copa Ministerio de Turismo, dedicado a Adolfo Pérez de León, director del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie), en distintos estadios.

Los equipos que se medirán en las finales son: las ligas Tempe ante la de Orlando Martínez en la categoría de 7-8 años. Robert Díaz frente a Tempe en 9-10 años, Rivas Ventura chocará contra Suárez (11-12 años), Papiro All Star ante Suárez (13-14 años), Robert Díaz y Papiro All Star (15-16 años), Papiro All Star y Robert Díaz (17-18 años) y en la categoría de los profesionales la Academia Niche se medirá al programa Dream Big.

Las informaciones fueron ofrecidas por el comunicador José Luis Mendoza, presidente del comité organizador, y el dirigente Luisito Mercedes, quienes dijeron todo está listo para dar apertura este sábado a las distintas finales pactada al mejor de tres juegos.