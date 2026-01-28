195.9 millones costará contratar TV de Juegos

Publicado por JOSÉ CÁCERES Creado: Actualizado:

De acuerdo a la página oficial del Comité Organizador de los venideros XXV Juegos Centroamericanos, el Comité de Compras y Contrataciones, presentó el presupuesto para el procedimiento de contratación de servicio de broadcasting (la televisión) para la celebración de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, ascendente a un monto de ciento noventa y cinco millones novecientos mil pesos oro dominicanos (RD$ 195,900,000.00).

Al cambio a la moneda del dólar serían cerca de unos tres millones de dólares.

Señala que la presentación de las ofertas “Sobre A” (oferta técnica) y “Sobre B” (oferta económica), será hasta martes 30 enero 2026 a 2:00 PM. La fecha original para presentación era hasta ayer martes 27, pero el Comité de Compras de los Juegos realizó modificaciones al calendario de ese proceso dentro de la validez de sus atribuciones.

Ese valor incluye los impuestos contemplados en la ley dominicana, para ese tipo de servicios. Es responsabilidad absoluta del oferente incluir y transparentar todos los impuestos que la legislación dominicana requiera.

El monto presupuestado ha sido obtenido en el marco de los estudios previos realizados y que sustentan el expediente de la presente contratación.

Los plazos transcurridos para la licitación

El servicio se ejecutará dentro de los plazos secuenciales y finales establecidos en los Pliegos y en los cronogramas de trabajo deberán ser entregados entre el 16 de Julio 2026 al 15 de agosto. El plazo mencionado supone un ritmo de labor con jornadas y horarios que el oferente deberá expresar en su propuesta, para que la institución contratante realice los controles que le competen.