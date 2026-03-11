Más de 200 clientes BHD disfrutan del Clásico

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Más de 200 clientes y relacionados del Banco BHD disfrutaron junto a ejecutivos de la entidad financiera, la experiencia de ver los juegos del equipo dominicano en el loanDepot Park de Miami, Florida.

Está iniciativa está enmarcada en la relación de más de dos décadas del Banco BHD con la Major League Baseball, y en el compromiso de la entidad financiera de apoyar este deporte insignia de República Dominicana.

“Enaltecer los valores de los dominicanos y nuestra cultura es una forma de impulsar el éxito humano y el bienestar de nuestra gente donde quiera que esté. Este Clásico Mundial de Béisbol se trata de esto, de mostrar nuestro sentido de equipo, de empatía y el entusiasmo por nuestro deporte rey”, dijo Carolina Ureña Duvergé, vicepresidenta de Mercadeo y Publicidad del Banco BHD.

En el evento estuvieron presentes por el Banco BHD Josefina González, vicepresidenta ejecutiva de Banca de Personas y Negocios; Adrián Guzmán, vicepresidente sénior de Red de Sucursales; Josefina Navarro, vicepresidenta sénior y Fernando Marrqnzini, vicepresidente de Consumo Masivo.