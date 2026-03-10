Duelo
República Dominicana vs. Venezuela: ¿A qué hora será el partido y donde verlo?
Ambos equipos llegan con la mirada puesta en asegurar el primer lugar del grupo D y evitar un cruce temprano contra potencias como Japón en la siguiente fase.
El Clásico Mundial de Béisbol 2026 tendrá mañana uno de sus partidos más emocionantes cuando las selecciones de República Dominicana y Venezuela se enfrenten en el loanDepot Park de Miami.
A continuación, te contamos todos los detalles sobre el partido:
¿A qué hora iniciará el partido?
El partido está programado para iniciar a las 8:00 PM (hora de República Dominicana).
¿Dónde puedes verlo?
La fanaticada dominicana podrá seguir la transmisión en vivo a través de:
- VTV Canal 32
- Teleantillas (Canal 10)
- Coral 39
¿Quienes serán los abridores?
Estos son los lanzadores abridores confirmados para el juego entre República Dominicana y Venezuela:
República Dominicana: Sandy Alcántara
Venezuela: Eduardo Rodríguez