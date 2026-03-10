República Dominicana vs. Venezuela: ¿A qué hora será el partido y donde verlo?

Publicado por Gabriel Alberto Hernández Tiburcio Creado: Actualizado:

El Clásico Mundial de Béisbol 2026 tendrá mañana uno de sus partidos más emocionantes cuando las selecciones de República Dominicana y Venezuela se enfrenten en el loanDepot Park de Miami.

Ambos equipos llegan con la mirada puesta en asegurar el primer lugar del grupo D y evitar un cruce temprano contra potencias como Japón en la siguiente fase.

A continuación, te contamos todos los detalles sobre el partido:

¿A qué hora iniciará el partido?

El partido está programado para iniciar a las 8:00 PM (hora de República Dominicana).

¿Dónde puedes verlo?

La fanaticada dominicana podrá seguir la transmisión en vivo a través de:

- VTV Canal 32

- Teleantillas (Canal 10)

- Coral 39

¿Quienes serán los abridores?

Estos son los lanzadores abridores confirmados para el juego entre República Dominicana y Venezuela:

República Dominicana: Sandy Alcántara

Venezuela: Eduardo Rodríguez