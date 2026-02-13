284 atletas salen hoy a buscar plazas para el Torneo Nacional

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Con la participación de más de 280 atletas, la Federación Dominicana de Asociaciones de Atletismo anunció para este viernes y sábado la celebración del Campeonato Nacional de Saltos, Lanzamientos, Semi-Fondo, Fondo y Marcha Atlética, evento clasificatorio al Campeonato Nacional, teniendo como escenario las pistas de atletismo del Complejo Deportivo de Bayaguana y de La Romana.

La información la dio a conocer el ingeniero Alexis Peguero, presidente de la Federación de Atletismo. "Allí tendremos nuestros principales atletas en las diferentes modalidades buscando plazas para el Torneo Nacional.

Dijo que mañana en Bayaguana, a partir de las ocho de la mañana, los atletas saldrán a la pista a competir en las modalidades de 3,000 mil metros con obstáculos, Salto Alto y Salto de Garrocha.

El Campeonato Nacional contará con el auspicio del Ministerio de Deportes, Comité Olímpico, el Grupo Creso, Adidas, World Athletics, y el INEFI.

Mientras que a las 3:00 de la tarde, en la pista de La Romana, se competirán en el impulso de la bala, jabalina, lanzamiento del disco, 800 metros, 1,000, 1,500, 5,000, 10,000 y la marcha.