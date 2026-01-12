Academia La Javilla dedica torneo a la vicepresidenta Raquel Peña

Publicado por Jeffrey Nolasco Creado: Actualizado:

La Academia La Javilla comienza el 2026 de forma espectacular con el lanzamiento del Torneo Nacional de Pequeñas Ligas dedicado a la vicepresidenta de la República, Raquel Peña.

El anuncio fue hecho por John Carmona, presidente de la entidad y Franklin Mirabal, director de comunicación.

“La dedicatoria a Raquel Peña fue producto de un consenso de toda la directiva”, expresó Carmona.

De su lado, Mirabal exaltó la calidad humano y amor por el Deporte de Peña.

Claves del evento

1- Se jugará diariamente desde el 22 al 28 de marzo.

2- El juego de las 10:00 de la mañana siempre será transmitido por CDN Deportes y el Canal de YouTube de La Javilla.

3- En los próximos días se reconocerán a 8 personalidades que apoyan a los niños.

4- Participarán 8 equipos de todo el país:

Leones del Norte.

Bravos de Santo Domingo.

Tigres del Distrito.

Piratas del Sur.

Guerreros del Cibao.

Bufalos del Oeste

Angeles Orientales

Truenos del Este

5- Habrá premios para los más valiosos como Laptop, computadoras, celulares y TV.

El valor de estos eventos:

Con sus eventos masivos, La Academia La Javilla tiene pilares relevantes.

1- La buena convivencia entre los niños.

2- Posibles firmas para las Grandes Ligas.

3- Preparar a los jóvenes para si no son firmados puedan ser abogados, médicos, arquitectos, tecnológicos o cualquier otra profesión.

La Academia La Javilla forja mejores ciudadanos.