¡Una mina de talento!
Academia La Javilla dedica torneo a la vicepresidenta Raquel Peña
Torneo Nacional de Pequeñas Ligas Se jugará desde el 22 al 28 del mes de marzo
La Academia La Javilla comienza el 2026 de forma espectacular con el lanzamiento del Torneo Nacional de Pequeñas Ligas dedicado a la vicepresidenta de la República, Raquel Peña.
El anuncio fue hecho por John Carmona, presidente de la entidad y Franklin Mirabal, director de comunicación.
“La dedicatoria a Raquel Peña fue producto de un consenso de toda la directiva”, expresó Carmona.
De su lado, Mirabal exaltó la calidad humano y amor por el Deporte de Peña.
Claves del evento
1- Se jugará diariamente desde el 22 al 28 de marzo.
2- El juego de las 10:00 de la mañana siempre será transmitido por CDN Deportes y el Canal de YouTube de La Javilla.
3- En los próximos días se reconocerán a 8 personalidades que apoyan a los niños.
4- Participarán 8 equipos de todo el país:
Leones del Norte.
Bravos de Santo Domingo.
Tigres del Distrito.
Piratas del Sur.
Guerreros del Cibao.
Bufalos del Oeste
Angeles Orientales
Truenos del Este
5- Habrá premios para los más valiosos como Laptop, computadoras, celulares y TV.
El valor de estos eventos:
Con sus eventos masivos, La Academia La Javilla tiene pilares relevantes.
1- La buena convivencia entre los niños.
2- Posibles firmas para las Grandes Ligas.
3- Preparar a los jóvenes para si no son firmados puedan ser abogados, médicos, arquitectos, tecnológicos o cualquier otra profesión.
La Academia La Javilla forja mejores ciudadanos.
