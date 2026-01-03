Academia Rafael Báez se corona en torneo béisbol U-16

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Academia Rafael Báez derrotó 5-4 a la liga Los Trinitarios para coronarse campeona del torneo U-16, organizado por la Asociación de Béisbol de la Provincia Santo Domingo (ABEPROSADO), en el play Otro Nivel.

Fue el segundo campeonato seguido ganado por la institución ubicada en el sector Simonico, Villa Duarte, provincia Santo Domingo.

Joan Rosa tuvo una sobresaliente actuación monticular ante la ofensiva de Los Trinitarios, entidad que presidente Alberto Arias.

El campo corto Joel Báez fue electo Jugador Más Valioso de la gran final al tronar con su bate, además de exhibir un gran fildeo en su posición.

También sobresalieron a la ofensiva por los campeones, Miguel Angel Báez, Daniel Mercedes y Armandiro Félix.

Mirtilio entrega copa de campeón

Luego de concluido el partido final, Mirtilio Feliz, ejecutivo de la Asociación de Béisbol de la Provincia Santo Domingo (ABEPROSADO), que preside Cristian Pimentel, entregó el trofeo de campeón al dirigente Rafael Báez, presidente de la academia campeona, junto al dirigente Manuel Rosario y los integrantes del equipo.

“Damos gracias a Dios por la conquista de este trofeo de campeón”, exclamó Báez.

Precisó que esta segunda corona alcanzada por la academia se debe al arduo trabajo de los entrenadores y empeños de los jugadores